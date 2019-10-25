Ренессанс Капитал повысил рекомендацию для ADR МТС до "покупать" и оценку на 9%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с "держать" до "покупать" после новостей о решении совета директоров компании сохранить листинг на NYSE, сообщается в обзоре ИК.

Аналитики также подняли прогнозную цену бумаг МТС с $9,7 до $10,6 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $10,27 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,63 за штуку.