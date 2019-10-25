ЦБ РФ продолжит активно снижать ставки до конца года - ITI Capital

ЦБ резко снизил ставку на 50 б.п., до 6,5%, глава ЦБ сохранила мягкую риторику, что отражается в снижении прогноза по инфляции на конец 2019 г. с 4-4,5% до 3,3-3,7%, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко. "Столь резкое снижение прогнозов означает, что ЦБ намерен снижать ставку ускоренными темпами до конца года, если на глобальном рынке не повысится волатильность. Мы рекомендуем для покупки долгосрочные ОФЗ, так как столь решительное снижение и прогноз по инфляции ещё не заложены в цены", - указывает эксперт.