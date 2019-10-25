Слабые данные по деловым инвестициям в США вряд ли являются признаком начала рецессии - Julius Baer

Слабые данные по заказам на товары длительного пользования в американской экономике в сентябре указывают на замедление деловых инвестиций на фоне неопределенности в торговом конфликте между США и Китаем, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Недавнее снижение напряженности в противостоянии Вашингтона и Пекина и дальнейшее снижение процентных ставок ФРС могут помочь остановить негативную динамику в ближайшие кварталы. Улучшение производственного индекса PMI за октябрь может стать первым признаком в этом контексте.

Согласно опубликованным в пятницу данным, заказы на товары длительного пользования в первый месяц осени упали сильнее, чем ожидалось, отмечеает Дэвид Мейер. За исключением капитальных товаров в оборонном секторе и авиации спад был менее крутым. Тем не менее, ухудшение динамики по транспортному оборудованию, автомобильным запчастям и электронным товарам привело к сокращению показателя. Картину дополнительно ухудшает то, что статистика за август была пересмотрена в сторону снижения и оказалась хуже, чем за сентябрь.

Несмотря на обычную волатильность в этих показателях, цифры указывают на замедление деловых инвестиций в США, что вполне может быть связано с неопределенностью, вызванной внешнеторговым спором с Китаем, полагает эксперт Julius Baer. "Статистика подтверждает нашу уверенность в том, что 30 октября ФРС снизит целевую ставку по федеральным фондам до 1,5-1,75%. При этом мы не поддаемся панике и сохраняем наш текущий прогноз роста ВВП США. Мы признаем негативную динамику бизнес-инвестиций, но ожидаем улучшение показателя в октябре на фоне отсрочки в повышении импортных тарифов, которая указывает на некоторое снижение напряженности в торговом споре", - указывает Дэвид Мейер.

Аналитики Julius Baer по-прежнему оптимистичны в отношении того, что ослабление денежно-кредитной политики США поможет стабилизировать рост и предотвратить более серьезный спад в ближайшие кварталы. Данные за октябрь по индексу PMI имеют первые признаки того, что спад в производстве, возможно, достиг дна, в то время как спад в секторе услуг остановился. Это, по мнению Дэвида Мейера, позволяет говорить о том, что вторичный эффект от замедления глобальной экономики для Соединенных Штатов остается умеренным.