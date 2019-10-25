Цикл снижения ставки ЦБ РФ будет продолжен - Промсвязьбанк

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 6,5%. Это сильнее, чем предполагалось базовым сценарием Промсвязьбанка, говорится в комментарии (-0,25 п.п., до 6,75%). Регулятор сохранил заявление, что при условии развития ситуации в соответствии с его базовым прогнозом будет рассматриваться целесообразность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. При этом прогноз по инфляции был существенно понижен, а прогноз роста ВВП остался неизменным.

Одновременно ЦБ признал превышение дезинфляционных рисков над инфляционными (раннее он говорил об их сбалансированности). Банк России существенно снизил прогноз инфляции (с 4%-4,5% до 3,2%-3,7% на конец 2019 года и с 4% до 3,5%-4% на конец 2020 года). Новая прогнозная оценка, на взгляд главного аналитика Промсвязьбанка Дениса Попова, стала более адекватной.

"Наш текущий прогноз по инфляции на конец 2019 года соответствует нижней границе прогноза ЦБ (3,2%); прогноз на 2020 год (3,4%) отражает вероятное сохранение дезинфляционных процессов в экономике в среднесрочной перспективе. Таким образом, с учетом превалирования дезинфляционных факторов и более активного смягчения процентной политики Банком России мы понизили прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года с 6,5% до 6,25% и до 6% в начале 2020 года. С учетом текущих прогнозов инфляции и роста экономики уровень ставки в 6% мы рассматриваем как сбалансированный и обеспечивающий сохранение макроэкономической стабильности. Впрочем, интенсивность и глубина дальнейшего смягчения процентной политики будет зависеть от силы дезинфляционных процессов, которые пока расширяются", - указывает Денис Попов.