Результаты НЛМК за III квартал 2019 года нейтральны для котировок GDR компании - Газпромбанк

НЛМК в четверг опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К19. Выручка и EBITDA из-за ремонтных работ и падения цен на сталь снизились, но оказались на уровне ожиданий и консенсуса, говорится в обзоре Газпромбанка. Несмотря на ослабление выручки, поддержку рентабельности по EBITDA оказало как улучшение ассортимента продукции, так и снижение цен на уголь.

"Совет директоров рекомендовал дивиденды за 3К19 в размере 3,22 руб./акция (доходность – 2,6%), что близко к нижней границе нашего прогнозного диапазона. Мы считаем результаты нейтральными для котировок акций НЛМК", - отмечают аналитики банка.

Согласно прогнозу руководства НЛМК, спрос и цены на сталь в России, Европе и США в 4К19 останутся слабыми из-за сезонных факторов. В то же время на китайском рынке цены могут получить поддержку за счет таких факторов, как отопительный сезон и потенциальные стимулирующие меры. Компания рассчитывает увеличить выпуск стали в 4К19 после завершения ремонтных работ на липецкой площадке и сохраняет план производства на ней в 2019 г. на уровне – 12 млн т., отмечают специалисты Газпромбанка.