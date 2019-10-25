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25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые инвесторы сохраняют осторожность - Julius Baer
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют осторожность, отмечает в своем комментарии директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Потоки портфельных инвестиций по-прежнему направлены главным образом на глобальные облигации, в то время как чистый приток в глобальные акции остается близким к нулю. В целом технические индикаторы рынка продолжают оставаться позитивными, что поддерживает сохранение "бычьего" рынка.
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25 октября 2019 года 15:18
В пятницу российский рынок акций достиг нового исторического максимума, лишь немного не дотянув до 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего начал корректироваться, сообщается в комментарии "БКС Премьер". На фоне относительного затишья на внешних рынках и приближения выходных часть инвесторов... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:50
ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. (до уровня 6,5%), по итогам заседания регулятора допускается, что вероятность ещё одного снижения ставки в конце 2019 года также возросла, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Как мы и ожидали, регулятор пошел на более активное снижение ставки - инфляционная... читать дальше
.25 октября 2019 года 14:30
НЛМК в четверг опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К19. Выручка и EBITDA из-за ремонтных работ и падения цен на сталь снизились, но оказались на уровне ожиданий и консенсуса, говорится в обзоре Газпромбанка. Несмотря на ослабление выручки, поддержку рентабельности по EBITDA оказало как... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:56
Понижение ключевой ставки ЦБ до 6, 50% улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год - Альфа-банк
Согласно информации на сайте ЦБ РФ, ключевая ставка снижена до 6,50%, сообщается в комментарии Альфа-банка. Более быстрое снижение ключевой ставки, по мнению главного экономиста инвестбанка Наталии Орловой, улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:44
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по... читать дальше
.25 октября 2019 года 13:14
По данным EIA запасы нефти в США сократились на 1,7 млн барр. - впервые за шесть недель, также было зафиксировано снижение запасов бензина и дистиллятов.,сообщается в обзоре PremEx. На следующей неделе аналитики ожидают цену Brent в пределах $59,50-62,50. Reuters сообщил, что «ОПЕК и... читать дальше
.25 октября 2019 года 12:42
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала аналитическое освещение "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре аналитика ИК Митча Дженнингса. Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти", рассчитанная экспертом, составляет 145000 рублей... читать дальше
.25 октября 2019 года 12:21
В пятницу утром валюты развивающихся стран растут к доллару США. Рубль также укрепляется, торгуясь ниже 64 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Ожидаемое решение и риторика ЦБ РФ окажут влияние на доходности облигаций и другие процентные инструменты, но влияние на курс рубля в... читать дальше
.25 октября 2019 года 11:47
Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, однако по-прежнему высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне продолжили расти... читать дальше
.25 октября 2019 года 11:40
Москва. 25 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу отыграл почти все потери индексов за счет раллирующих бумаг "Сургутнефтегаза", обновляющих максимумы с мая 2006 года, когда бумаги достигали своего пика (50,469 рубля); динамика остальных blue chips смешанная на фоне укрепления рубля и умеренно благоприятной внешней конъюнктуры. читать дальше
.25 октября 2019 года 11:26
Рубль остается вблизи отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта чувствовала себя лучше многих прочих валют развивающихся стран, потеряв лишь 0,2% в паре с долларом США. При этом в паре с евро рубль демонстрировал лучшую... читать дальше
.25 октября 2019 года 11:08
Минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки ЦБ на 50 б.п. с сохранением мягкой риторики - РФПИ
Несмотря на большое количество важных событий на внешних площадках, в пятницу ключевым для рубля будет заседание ЦБ, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Судя по динамике денежного и долгового рынков, минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки на 50 б.п.... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть пытается закрепиться выше 61 долл./барр. на оптимизме после статистики от Минэнерго США и спекуляциях вокруг планов ОПЕК+, отмечаетс в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт продолжает смотреть на сырье скептически, рассчитывая, что отскок временный, поскольку слабый... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:30
Основным событием для российского рынка в пятницу станет объявление ЦБ России ключевой ставки, отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании прогнозируют ее снижение на 50 б.п., до 6,5%. "В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. - в следующем году, в результате... читать дальше
.25 октября 2019 года 10:30
Москва. 25 октября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран, а также в ожидании итогов пятничного заседания Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка может быть снижена на 25 или на 50 базисных пунктов. читать дальше
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