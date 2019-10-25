На следующей неделе ожидаем цену Brent в пределах $59,50-62,50 - PremEx

По данным EIA запасы нефти в США сократились на 1,7 млн барр. - впервые за шесть недель, также было зафиксировано снижение запасов бензина и дистиллятов.,сообщается в обзоре PremEx. На следующей неделе аналитики ожидают цену Brent в пределах $59,50-62,50.

Reuters сообщил, что «ОПЕК и нефтедобывающие страны, участвующие в сделке ОПЕК+, рассмотрят более сильное сокращение добычи нефти на следующей встрече альянса в декабре из-за опасений о слабом росте спроса в 2020 году». На этом фоне Brent получил поддержку и достиг максимума недели на уровне $61,85. Аналитики и участники рынка продолжат следить за ходом переговоров между США и Китаем на предстоящей неделе, а эксперты PremEx ожидают цену актива на уровнях $59,50-62,50, говорится в обзоре компании.