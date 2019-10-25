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25 октября 2019 года 11:40

Рынок акций РФ отыграл утренние потери индексов на раллирующем "Сургутнефтегазе"

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу отыграл почти все потери индексов за счет раллирующих бумаг "Сургутнефтегаза", обновляющих максимумы с мая 2006 года, когда бумаги достигали своего пика (50,469 рубля); динамика остальных blue chips смешанная на фоне укрепления рубля и умеренно благоприятной внешней конъюнктуры.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2873,68 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1414,2 пункта (+0,04%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар подешевел до 64,01 рубля (-0,06 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели до 47,85 рубля (+9,9%) при объеме торгов 6 млрд рублей, что больше суммарного оборота по бумагам "Газпрома", Сбербанка (MOEX: SBER) и "ЛУКОЙЛа".

"Префы" "Сургутнефтегаза" подорожали до 40,47 рубля (+2,4%) при объеме торгов 1,209 млрд рублей.

Ралли бумаг "Сургутнефтегаза" при отсутствии новостей началось в среду, за три дня "обычка" выросла более чем на 30%, "префы" - на 5,8%.

Рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" в результате продолжающегося активного роста бумаг компании поднялась на 7-е место в России, достигнув 2 трлн рублей и потеснив "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (1,975 трлн рублей).

Также выросли в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%, до 17,248 тыс. рублей - новый максимум), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Снизились акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), Сбербанка (-0,9%).

Негативом для акций "Интер РАО" стал финотчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль компании снизилась на 45%, до 7 млрд руб. Выручка за этот период составила 40 млрд руб., увеличившись на 13,7%.

ФСК увеличила прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 13%, до 37,7 млрд руб.

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,8%) закрылись ростом, в то время как Dow Jones (-0,1%) снизился.

Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%), но наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX просели на 0,2%) на фоне некоторого затишья в сфере геополитики.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после 3-дневного роста, неделя завершается подъемом; цена Brent находится на $0,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,58 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $56,09 за баррель (-0,3% и +0,5% в четверг).

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть, пишет MarketWatch.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты ожидали роста запасов на 3-4,7 млн баррелей.

Тем не менее, статданные из США и Европы продолжают говорить о замедлении темпов экономического подъема. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться.

Индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

Как отмечает эксперт компании "БКС Брокер" Альберт Короев, на рынке акций РФ со старта торгов в пятницу началась фиксация прибыли игроками, поскольку индекс МосБиржи вырос восьмые торги подряд и обновил максимумы. Участники рынка даже не стали дожидаться ухудшения внешнего фона и заседания ЦБ РФ. Просели тяжеловесные "фишки" - "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк, "Газпром" (MOEX: GAZP), однако коррекция была нивелирована продолжением ралли в бумагах "Сургутнефтегаза" без каких-либо новостей.

Технически по индексу МосБиржи видится возможность выхода к 2900-2920 пунктам. Фиксация представляется более вероятной ближе к концу торгов или в первые дни следующей недели. Помимо заседания Банка России, который, вероятно, опустит в пятницу ставку на 0,5 процентного пункта, инвесторы будут следить за новостями из США, которые начинают новый раунд переговоров с Китаем по торговому соглашению, отмечает Короев.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций на неделе проходил на повышенных объемах торгов, что может являться свидетельством притока свежих денег. Причем, скорее сего, большая часть новых средств пришла из внутренних источников, в том числе за счет ребалансировки портфелей крупных инвесторов, которые начали сокращать позиции по облигациям в пользу увеличения доли акций.

Есть основания полагать, что эта тенденция продолжится в связи со снижением доходности ОФЗ и банковских вкладов в результате уменьшения ставки ЦБ РФ. В пятницу Банк России может снизить ставку на 0,5 п.п.

Акции "Газпрома" выглядят достаточно уверенно. Кроме общего позитивного фона бумаги концерна поддерживают ожидания принятия решения советом директоров компании в конце ноября о направлении на дивиденды 50% чистой прибыли. Все купные инвестиционные вложения газовой монополии уже практические сделаны, и компания вполне может себе это позволить. Поэтому не будет удивительным, если к концу года акции "Газпрома" будут стоить дороже 300 руб. Пока же ближайшим сопротивлением является район чуть выше 250 руб.

Нефть Brent какое-то время будет находиться в коридоре $60-62 за баррель с хорошей перспективой ухода выше. Однако в пятницу возможно движение ближе к нижней границе диапазона, считает Антонов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, рынок акций на неделе демонстрирует динамику лучше большинства зарубежных площадок. Основной причиной роста является переключение внимания инвесторов на уровень доходности, который генерируют российские акции на текущий день в сравнении с инструментами долгового рынка. Ожидаемая дивидендная доходность по индексу МосБиржи (6,8-7%) выше доходностей ОФЗ на всей кривой и приближается к доходностям корпоративных бумаг (для сравнения: эффективная доходность индекса IFX-Cbonds составляет около 7,15%). Если долгое время до текущего момента снижение ключевой ставки в РФ и ставок на долговом рынке оказывало лишь опосредованное влияние на динамику российских акций, то сейчас ситуация начинает несколько меняться и влияние уровня ставок на фондовый рынок становится похожим на картину, привычную для зарубежных рынков.

Внешние же условия пока продолжают оставаться скорее нейтральными. Ожидания по снижению ставки ФРС на октябрьском заседании остаются на высоком уровне (фьючерсы на ставку отражают 90% вероятность такого исхода).

В пятницу для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу: снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения вероятно некоторое коррекционное движение акций вниз, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+3,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,9%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,8%).

Совет директоров ПАО "МОЭСК" признал целесообразной выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев в размере "не менее 50% от общей суммы годовых дивидендов, планируемых в 2019 году".

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,206 млрд рублей (из них 1,641 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Интерфакс/
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