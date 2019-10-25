Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на активы EM

Москва. 25 октября. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран, а также в ожидании итогов пятничного заседания Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка может быть снижена на 25 или на 50 базисных пунктов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,96-64,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,98 руб./$1 (-9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,08 руб./EUR1 (-4 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,75 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,175 рубля.

Доллар при этом оказался на 12 копеек выше уровня действующего официального курса, а евро - на 6 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост рубля к доллару и евро на старте торгов связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, на фоне ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем, а также смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ. Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР".

Вместе с тем цены на нефть плавно опускаются в пятницу утром, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий. Поддержку рынку на этой неделе оказало неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $61,53 за баррель, что на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $61,67 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,27% - до $56,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,46%, до $56,23 за баррель.