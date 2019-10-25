На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк

Нефть пытается закрепиться выше 61 долл./барр. на оптимизме после статистики от Минэнерго США и спекуляциях вокруг планов ОПЕК+, отмечаетс в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт продолжает смотреть на сырье скептически, рассчитывая, что отскок временный, поскольку слабый фундаментал и замедление темпов мировой экономики спроса на нефть все еще остаются ключевыми факторами, игнорировать которые невозможно. На следующей неделе аналитик банка ждет возврата нефти в более привычный диапазон 58-61 долл./барр.