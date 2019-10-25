ЦБ РФ cнизит ставку на 50 б.п - ITI Capital

Основным событием для российского рынка в пятницу станет объявление ЦБ России ключевой ставки, отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании прогнозируют ее снижение на 50 б.п., до 6,5%.

"В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. - в следующем году, в результате чего ставка опустится до 5,5% и останется на этом уровне до конца 2020 г. Следовательно, потенциал снижения доходности коротких ОФЗ составляет как минимум 50 б.п. и означает рост цены длинных выпусков на 3-4%", - отмечают аналитики ITI Capital.