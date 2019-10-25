Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: S&P и Nasdaq закрылись ростом, в то время как Dow снизился. Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. В четверг о результатах отчитались четыре компании, входящие в Dow, и 45 компаний, входящих в S&P 500. На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги. ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5% годовых. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25% годовых. Решения совпали с ожиданиями рынка. В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления". Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне некоторого затишья в сфере геополитики. В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,22%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий. Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться. Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $61,46 за баррель, что на 0,34% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на 0,82%, до $61,67 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,39% - до $56,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на 0,46%, до $56,23 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,022 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,321 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 октября снизился по отношению к предыдущему дню на 0,1% и составил 107,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 641,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ФПК-001Р-03" (+0,54%), "Газпромбанк БО-17" (+0,4%) и "АФК Система-1Р-09" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (-0,92%), "Роснефть-002Р-04" (-0,74%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Роснано" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-002Р-03 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,85% годовых. Облигации серии БО-002Р-03 размещены в рамках программы без госгарантии серии 002Р. В апреле "Мосбиржа" зарегистрировала программу объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы - 10 лет.

ПАО "НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) завершило размещение облигаций серии 002Р-09 объемом 25 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,10% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4,5 года в размере 7,29% годовых. Купоны квартальные.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 33,65% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 1,009 млрд рублей и 99,80% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-153R на сумму 4,990 млрд рублей номинальным объемом 5 млрд рублей. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-152R - два года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Срок обращения серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-153R - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,01% годовых. Кроме того, по обоим выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серий БО-03 и БО-04 с 3-летней офертой общим объемом 7 млрд рублей в размере 7% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,12% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В ходе премаркетинга эмитент собирал заявки на один выпуск - серию БО-04 объемом 4 млрд рублей, но позже увеличил объем размещения, проведя сбор заявок еще и на серию БО-03 объемом 3 млрд рублей. Общий объем спроса на бонды составил около 11 млрд рублей. Техническое размещение выпусков запланировано на 30 октября.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-12 со сроком обращения 10 лет и офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.

АО "Гидромашсервис" ("дочка" "Группы ГМС") перенесло размещение 10-летних облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на бонды прошел 24 октября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 8,25-8,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 8,68% годовых. Купоны полугодовые. Техразмещение было запланировано на 29 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 923,727 млн рублей в размере 7,1% годовых. Размещение выпуска начнется 25 октября. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бондов выступает Металлургический Инвестиционный банк. Дата погашения облигаций - 28 января 2050 года. Размещение выпуска пройдет в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 26-го купона облигаций серии А24 на уровне 0,01% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего купона составляет 7,75% годовых. По выпуску 6 ноября предстоит оферта. Предусмотрена амортизационная структура погашения: по 50% от номинала будет погашено 1 ноября 2021 года и 1 ноября 2022 года.