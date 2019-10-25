Отток капитала из фондов акций GEM достиг по итогам недели $1 млрд, негативно для акций РФ - "БКС Глобал Маркетс"

Отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) достиг по итогам недели, завершившейся 23 октября 2019 года, $1 млрд, негативно отразившись на рынке акций РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время бонды вновь стали пользоваться спросом.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 17 по 23 октября составил $30 млн против оттока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Мы отмечаем возвращение притоков в облигации ЕМ (развивающиеся рынки), которые по-прежнему остаются наиболее предпочитаемым классом активов. Потоки по российским фондам были небольшими", - говорится в обзоре.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $60 млн против оттока $20 млн неделей ранее (четвертая неделя непрерывного оттока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, тоже был зафиксирован отток - на уровне $20 млн - против притока $50 млн на прошлой неделе.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) приток капитала составил $30 млн против $10 млн притока неделей ранее (вторая неделя притоков). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался небольшой приток капитала.