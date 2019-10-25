Индексы S&P и Nasdaq закрылись ростом, Dow снизился по итогам торгов. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в пятницу. Brent подешевела до $61,33 за баррель, но завершает неделю ростом.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: S&P и Nasdaq закрылись ростом, в то время как Dow снизился.

Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. В четверг о результатах отчитались четыре компании, входящие в Dow, и 45 компаний, входящих в S&P 500, пишет MarketWatch.

На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Опубликованные в четверг статданные указали на сокращение числа американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице. Как сообщается в отчете министерства труда США, их количество на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного значения - до 215 тыс.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления".

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Цена бумаг Tesla подскочила на 17,7%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Акции Microsoft подорожали на 1,97%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года на 21%, в том числе благодаря облачному бизнесу.

Бумаги Dow выросли на 4,74%. Химическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале текущего года, однако показатель на скорректированной основе превзошел ожидания экспертов.

Акции PayPal укрепились на 8,56%, поскольку результаты платежного сервиса в минувшем квартале превысили прогнозы рынка.

Котировки акций American Airlines выросли на 3,96%. Крупнейшая авиакомпания США отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли в третьем квартале 2019 года.

Бумаги Southwest Airlines подорожали на 5,73%, так как прибыль авиакомпании в третьем квартале превзошла прогноз аналитиков.

Стоимость бумаг 3M снизилась на 4,07%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года, однако ее выручка не оправдала ожиданий, а годовой прогноз прибыли был понижен.

Акции Twitter упали на 20,81%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов.

Стоимость акций EBay уменьшилась на 9,13%. Крупнейший в мире интернет-аукцион в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль более чем вдвое и дал слабый прогноз выручки на конец года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 28,42 пункта (0,11%) и составил 26805,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,77 пункта (0,19%) - до 3010,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,00 пункта (0,81) и закрылся на отметке 8185,80 пункта.

Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне некоторого затишья в сфере геополитики, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Тем временем, в Японии стало известно об отставке министра промышленности и торговли Иссю Сугавары, прослужившего на этом посту всего месяц. Ранее министр оказался в центре скандала с подкупом избирателей.

Акции японской SoftBank Group теряют в цене 1,6%, ритейлера FamilyMart - также 1,6%, бумаги производителя экранов для мобильных устройств Screen Holdings подорожали на 2,6%.

В Гонконге дешевеют акции страховщика Ping An Insurance Group (-3,7%) и AAC Technologies (-1,2%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и CNOOC прибавляют в цене 2,9% и 0,8% соответственно.

Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics упали в цене на 1,9%, бумаги чипмейкера SK Hynix подорожали на 3%.

Цены на нефть опускаются в пятницу, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий.

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок, пишет MarketWatch.

В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $61,33 за баррель, что на $0,34 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,5 (0,82%), до $61,67 за баррель.

Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,35 (0,62%) - до $55,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,26 (0,46%), до $56,23 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

"Внимание постепенно смещается к идее о возможном дефиците нефти на мировом рынке", - цитирует экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли агентство Bloomberg.

Тем не менее, статданные из США и Европы продолжают говорить о замедлении темпов экономического подъема. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться.

Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.