.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent подешевела до $61,33 за баррель, но завершает неделю ростом
.
ГЛАВНОЕ
Прогноз по росту доходов россиян в 0,1% в 2019 году сохраняется
Прогноз по темпам роста реальных доходов населения РФ за 2019 год пока не будет пересматриваться, несмотря на высокий результат 3-го квартала. Квартальные данные по доходам волатильны, отметил Орешкин
 
Банк России снизил прогноз инфляции по итогам 2019 года до 3,2–3,7%
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров. "В сентябре—октябре...
 
Определена концепция новой добровольной накопительной пенсионной системы
Законопроект о "государственном пенсионном плане" (ГПП), который в сентябре анонсировал Минфин, находится в высокой стадии готовности. Разработчики надеются в скором времени обсудить его с рынком и общественностью перед внесением в Госдуму, сообщили...
 
Российский экологический оператор поможет мусорной реформе
Набсовет Российского экологического оператора (РЭО) на следующей неделе рассмотрит 11 способов поддержать проекты переработки и утилизации коммунальных отходов. Об этом, как пишут "Ведомости", рассказала заместитель гендиректора компании Румяна...
 
25 октября 2019 года 09:59

Brent подешевела до $61,33 за баррель, но завершает неделю ростом

Индексы S&P и Nasdaq закрылись ростом, Dow снизился по итогам торгов. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в пятницу. Brent подешевела до $61,33 за баррель, но завершает неделю ростом.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: S&P и Nasdaq закрылись ростом, в то время как Dow снизился.

Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. В четверг о результатах отчитались четыре компании, входящие в Dow, и 45 компаний, входящих в S&P 500, пишет MarketWatch.

На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Опубликованные в четверг статданные указали на сокращение числа американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице. Как сообщается в отчете министерства труда США, их количество на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 212 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок на предыдущей неделе составило 218 тыс., а не 214 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения показателя на 1 тыс. с ранее объявленного значения - до 215 тыс.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и заявления главы регулятора Марио Драги.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Решения совпали с ожиданиями рынка.

В ЕЦБ отмечают, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка.

Драги в ходе пресс-конференции сказал, что поступающая информация подтверждает "длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления".

Драги заявил, что политика ЕЦБ обеспечивает существенное монетарное стимулирование экономики еврозоны. Совет управляющих подтвердил "необходимость сохранения высокостимулирующей политики Центробанка в течение длительного времени с целью стимулирования инфляционного давления", отметил он.

Цена бумаг Tesla подскочила на 17,7%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в третьем квартале неожиданно вышел на прибыльный уровень.

Акции Microsoft подорожали на 1,97%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года на 21%, в том числе благодаря облачному бизнесу.

Бумаги Dow выросли на 4,74%. Химическая компания сократила чистую прибыль в третьем квартале текущего года, однако показатель на скорректированной основе превзошел ожидания экспертов.

Акции PayPal укрепились на 8,56%, поскольку результаты платежного сервиса в минувшем квартале превысили прогнозы рынка.

Котировки акций American Airlines выросли на 3,96%. Крупнейшая авиакомпания США отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли в третьем квартале 2019 года.

Бумаги Southwest Airlines подорожали на 5,73%, так как прибыль авиакомпании в третьем квартале превзошла прогноз аналитиков.

Стоимость бумаг 3M снизилась на 4,07%. Компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале 2019 года, однако ее выручка не оправдала ожиданий, а годовой прогноз прибыли был понижен.

Акции Twitter упали на 20,81%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов.

Стоимость акций EBay уменьшилась на 9,13%. Крупнейший в мире интернет-аукцион в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль более чем вдвое и дал слабый прогноз выручки на конец года.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг опустился на 28,42 пункта (0,11%) и составил 26805,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 5,77 пункта (0,19%) - до 3010,29 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 66,00 пункта (0,81) и закрылся на отметке 8185,80 пункта.

Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне некоторого затишья в сфере геополитики, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов менее 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Тем временем, в Японии стало известно об отставке министра промышленности и торговли Иссю Сугавары, прослужившего на этом посту всего месяц. Ранее министр оказался в центре скандала с подкупом избирателей.

Акции японской SoftBank Group теряют в цене 1,6%, ритейлера FamilyMart - также 1,6%, бумаги производителя экранов для мобильных устройств Screen Holdings подорожали на 2,6%.

В Гонконге дешевеют акции страховщика Ping An Insurance Group (-3,7%) и AAC Technologies (-1,2%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и CNOOC прибавляют в цене 2,9% и 0,8% соответственно.

Акции южнокорейского производителя электроники LG Electronics упали в цене на 1,9%, бумаги чипмейкера SK Hynix подорожали на 3%.

Цены на нефть опускаются в пятницу, однако завершают неделю ростом после подъема по итогам предыдущих трех сессий.

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок, пишет MarketWatch.

В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $61,33 за баррель, что на $0,34 (0,55%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,5 (0,82%), до $61,67 за баррель.

Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,35 (0,62%) - до $55,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт увеличился в цене на $0,26 (0,46%), до $56,23 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

"Внимание постепенно смещается к идее о возможном дефиците нефти на мировом рынке", - цитирует экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли агентство Bloomberg.

Тем не менее, статданные из США и Европы продолжают говорить о замедлении темпов экономического подъема. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться.

Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 октября 2019 года 15:18
Снижение ключевой ставки повышает привлекательность дивидендных акций - БКС
В пятницу российский рынок акций достиг нового исторического максимума, лишь немного не дотянув до 2880 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего начал корректироваться, сообщается в комментарии "БКС Премьер". На фоне относительного затишья на внешних рынках и приближения выходных часть инвесторов...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 14:50
Вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 п.п. в декабре возросла - БКС
ЦБ РФ снизил ставку на 50 б.п. (до уровня 6,5%), по итогам заседания регулятора допускается, что вероятность ещё одного снижения ставки в конце 2019 года также возросла, говорится в комментарии "БКС Премьер". "Как мы и ожидали, регулятор пошел на более активное снижение ставки - инфляционная...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 14:30
Результаты НЛМК за III квартал 2019 года нейтральны для котировок GDR компании - Газпромбанк
НЛМК в четверг опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К19. Выручка и EBITDA из-за ремонтных работ и падения цен на сталь снизились, но оказались на уровне ожиданий и консенсуса, говорится в обзоре Газпромбанка. Несмотря на ослабление выручки, поддержку рентабельности по EBITDA оказало как...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 14:15
Мировые фондовые инвесторы сохраняют осторожность - Julius Baer
Мировые фондовые рынки в последнее время держатся относительно неплохо. Такие индексы, как S&P 500, Nasdaq 100 или Swiss Market Index (SMI) торгуются лишь незначительно ниже рекордных максимумов, достигнутых этим летом. Однако, несмотря на некоторое улучшение настроений, инвесторы сохраняют...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 13:56
Понижение ключевой ставки ЦБ до 6, 50% улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год - Альфа-банк
Согласно информации на сайте ЦБ РФ, ключевая ставка снижена до 6,50%, сообщается в комментарии Альфа-банка. Более быстрое снижение ключевой ставки, по мнению главного экономиста инвестбанка Наталии Орловой, улучшает потенциал роста кредитных рынков на 2020 год и отчасти нивелирует меры...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 13:44
ФРС США оставляет возможность для снижения ставки в октябре - Julius Baer
Фьючерсы на ставку по федеральным фондам ФРС указывают на то, что инвесторы во многом ожидают третье подряд сокращение ключевой процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам американского Федрезерва 30 октября, отмечается в комментарии директора по...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 13:14
На следующей неделе ожидаем цену Brent в пределах $59,50-62,50 - PremEx
По данным EIA запасы нефти в США сократились на 1,7 млн барр. - впервые за шесть недель, также было зафиксировано снижение запасов бензина и дистиллятов.,сообщается в обзоре PremEx. На следующей неделе аналитики ожидают цену Brent в пределах $59,50-62,50. Reuters сообщил, что «ОПЕК и...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 12:42
Sova Capital начала анализ Транснефти с рекомендацией "держать" для ее "префов"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital начала аналитическое освещение "Транснефти" (MOEX: TRNF), сообщается в обзоре аналитика ИК Митча Дженнингса. Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти", рассчитанная экспертом, составляет 145000 рублей...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 12:21
Влияние на курс рубля решения ЦБ по ставке будет ограниченным - Банк "Санкт-Петербург"
В пятницу утром валюты развивающихся стран растут к доллару США. Рубль также укрепляется, торгуясь ниже 64 руб./$, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". Ожидаемое решение и риторика ЦБ РФ окажут влияние на доходности облигаций и другие процентные инструменты, но влияние на курс рубля в...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 11:47
Высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных уровнях, однако по-прежнему высокие риски замедления мировой экономики вряд ли позволят ценам на нефть устойчиво закрепиться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки накануне продолжили расти...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 11:40
Рынок акций РФ отыграл утренние потери индексов на раллирующем "Сургутнефтегазе"
Москва. 25 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в пятницу отыграл почти все потери индексов за счет раллирующих бумаг "Сургутнефтегаза", обновляющих максимумы с мая 2006 года, когда бумаги достигали своего пика (50,469 рубля); динамика остальных blue chips смешанная на фоне укрепления рубля и умеренно благоприятной внешней конъюнктуры.    читать дальше
.
25 октября 2019 года 11:26
Итоги заседания Банка России вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту - "Нордеа Банк"
Рубль остается вблизи отметки 64 в паре с долларом и 71 в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта чувствовала себя лучше многих прочих валют развивающихся стран, потеряв лишь 0,2% в паре с долларом США. При этом в паре с евро рубль демонстрировал лучшую...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 11:08
Минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки ЦБ на 50 б.п. с сохранением мягкой риторики - РФПИ
Несмотря на большое количество важных событий на внешних площадках, в пятницу ключевым для рубля будет заседание ЦБ, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Судя по динамике денежного и долгового рынков, минимальное влияние на рубль/ОФЗ окажет снижение ставки на 50 б.п....    читать дальше
.
25 октября 2019 года 10:52
На следующей неделе ждем возврата Brent в более привычный диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть пытается закрепиться выше 61 долл./барр. на оптимизме после статистики от Минэнерго США и спекуляциях вокруг планов ОПЕК+, отмечаетс в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Эксперт продолжает смотреть на сырье скептически, рассчитывая, что отскок временный, поскольку слабый...    читать дальше
.
25 октября 2019 года 10:30
ЦБ РФ cнизит ставку на 50 б.п - ITI Capital
Основным событием для российского рынка в пятницу станет объявление ЦБ России ключевой ставки, отмечается в обзоре ITI Capital. Эксперты компании прогнозируют ее снижение на 50 б.п., до 6,5%. "В целом, ждем снижения до конца года на 75 б.п. и еще на 75 б.п. - в следующем году, в результате...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.