Открытие индекса Мосбиржи в пятницу состоится в районе 2870-2885 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2870-2885 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 п.

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК), - прогнозирует эксперт. - Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать новости по поводу ожидаемого продления окончательного срока Brexit. Стоит также обратить внимание на вечернюю публикацию финального значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК)".