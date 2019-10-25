Российский рынок акций готов продолжить рост - Алор Брокер

Внешний фон в пятницу располагает к продолжению покупок, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Американские фьючерсы торгуются в легком плюсе. Правда, немного снижается нефть, но она все равно остается на высоком относительно последнего времени уровне. Эксперт ждет открытия рынка акций подъемом примерно на 0,2%.

"Нефть подошла к отметке 62 доллара за баррель, но продолжить рост так и не решилась. Скорее всего, какое-то время котировки будут находиться в коридоре 60-62 доллара с хорошей перспективой ухода выше. Однако сегодня возможно движение ближе к нижней границе диапазона. Рынок акций, и прежде всего бумаги экспортеров, поддерживает слабеющий рубль, который вчера в паре с долларом завершил день выше отметки 64", - заключает Алексей Антонов.