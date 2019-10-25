Утренние прогнозы: рынок акций готов продолжить рост

В пятницу для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, полагают аналитики. Эксперты прогнозируют рост акций в случае снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В преддверии этого события рынок акций будет находиться в состоянии консолидации.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "По итогам торгов четверга индекс Мосбиржи прибавил почти 2% и обновил исторические максимумы, приблизившись к отметке в 2780 пунктов. В пятницу для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу - снижение ставки на 25 или 50 пунктов. Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения видим вероятность некоторого коррекционного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон в пятницу располагает к продолжению покупок, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Американские фьючерсы торгуются в легком плюсе. Правда, немного снижается нефть, но она все равно остается на высоком относительно последнего времени уровне. Эксперт ждет открытия рынка акций подъемом примерно на 0,2%. Нефть подошла к отметке 62 доллара за баррель, но продолжить рост так и не решилась. Скорее всего, какое-то время котировки будут находиться в коридоре 60-62 доллара с хорошей перспективой ухода выше. Однако сегодня возможно движение ближе к нижней границе диапазона. Рынок акций, и прежде всего бумаги экспортеров, поддерживает слабеющий рубль, который вчера в паре с долларом завершил день выше отметки 64".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2870-2885 п.. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 п. После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения в ожидании решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК). Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций могут оказать новости по поводу ожидаемого продления окончательного срока Brexit".

ИФК "Солид" (Вадим Кравчук): "Внешний фон перед открытием российского рынка в пятницу нейтральный. Тем не менее, индексы РФ в последние дни торгуются заметно лучше западных аналогов, поэтому и сейчас способны продолжить эту тенденцию. Ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ РФ может дополнительно подстегнуть рост рынка акций, к тому же локальная динамика нефти также на стороне российского рынка".