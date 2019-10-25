Ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ может дополнительно подстегнуть рост рынка акций - ИФК "Солид"

Внешний фон перед открытием российского рынка в пятницу нейтральный, говорится в комментарии аналитика ИФК "Солид" Вадима Кравчука. Тем не менее, индексы РФ в последние дни торгуются заметно лучше западных аналогов, поэтому и сейчас способны продолжить эту тенденцию, полагает эксперт. "Ожидаемое в пятницу снижение ключевой ставки ЦБ РФ может дополнительно подстегнуть рост рынка акций, к тому же локальная динамика нефти также на стороне российского рынка", - прогнозирует Вадим Кравчук.

Американские индексы в ходе последних торгов формально закрылись в плюсе, однако преобладали, скорее, негативные новости и квартальные отчеты. Из компаний, на которые инвесторы обращают особое внимание, положительными, на взгляд эксперта ИФК "Солид", можно считать результаты Microsoft, который увеличил чистую прибыль на 21% при росте выручки, а также отчет PayPal и отчасти Ford. При этом акции Twitter потеряли 21% на фоне резкого сокращения рекламных доходов при росте пользователей.