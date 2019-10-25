Российский рынок акций растет на фоне снижения ставок - Промсвязьбанк

По итогам торгов четверга индекс Мосбиржи прибавил почти 2% и обновил исторические максимумы, приблизившись к отметке в 2780 пунктов, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Сегодня для всей группы российских активов большое значение, по мнению эксперта, будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу - снижение ставки на 25 или 50 пунктов. "Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения видим вероятность некоторого коррекционного движения", - прогнозирует аналитик банка.

Российский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует динамику заметно лучше, чем большинство зарубежных площадок. "Основной причиной роста российского рынка в последние дни мы считаем переключение внимания инвесторов на уровень доходности, который генерируют российские акции на сегодняшний день в сравнении с инструментами долгового рынка. Ожидаемая дивидендная доходность по индексу Мосбиржи (6,8-7%) выше доходностей ОФЗ на всей кривой и приближается к доходностям корпоративных бумаг (для сравнения эффективная доходность индекса IFX-Cbonds составляет около 7,15%). Если долгое время до текущего момента снижение ключевой ставки в РФ и ставок на долговом рынке оказывало лишь опосредованное влияние на динамику российских акций, то сейчас ситуация начинает несколько меняться, и влияние уровня ставок на фондовый рынок становится похожим на картину, привычную для зарубежных рынков", - отмечает Михаил Поддубский.