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24 октября 2019 года 19:34

Рынок акций РФ обновил исторические пики индекса МосБиржи, ЛУКОЙЛа и Норникеля, а лидировал в росте Сургутнефтегаз

Москва. 24 октября. Рынок акций РФ в четверг обновил исторические максимумы индекса МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и нефти на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками; обновили свои вершины бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", а раллировавшие вторые торги подряд в отсутствие новостей акции "Сургутнефтегаза" стали лидерами подъема.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2877,05 пункта (+2%), индекс РТС - 1413,63 пункта (+1,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар подрос до 64,13 рубля (+0,18 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли до 43,55 рубля (+8,4%) - максимум дня и пик с середины мая 2006 года, объем торгов достиг 13,597 млрд рублей. Накануне бумаги выросли на 9,4%, а локально взлет достигал 16,6%. "Префы" "Сургутнефтегаза" в четверг выросли на 0,5% (до 39,5 рубля), накануне цена поднялась на 2,7%.

Также подорожали в четверг акции "Норникеля" (+3,5%, до 17,13 тыс. рублей - новый максимум), "Газпрома" (+3,3%, до 243,94 рубля - максимум с июля), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%, до 6150 рублей; максимум дня и новый исторический пик - 6156 рублей), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3% и +1,2% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, фундаментальных причин для столь сильного скачка акций "Сургутнефтегаза" пока не наблюдается. Поддержку бумагам "ЛУКОЙЛа", обновившим исторический максимум, оказывали дивидендные ожидания и подписание новых меморандумов о сотрудничестве.

Выросли акции Polymetal (MOEX: POLY) (+3,4%) на фоне публикации производственного отчета: в третьем квартале компания увеличила производство на 7%, за девять месяцев - на 16% (до 1,23 млн унций золотого эквивалента).

Просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "Мосбиржи" (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял всего 0,02%), "плюсуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,5-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг сохранил все ставки неизменными, что совпало с ожиданиями рынка. Октябрьское заседание стало последним заседанием по денежно-кредитной политике для действующего председателя ЕЦБ Марио Драги перед завершением восьмилетнего срока его службы на посту главы Европейского ЦБ 31 октября.

В ходе пресс-конференции Драги заявил, что ЕЦБ "очень позитивно" оценивает эффект отрицательных процентных ставок. Драги также отметил наличие серьезных рисков для экономики еврозоны и заявил, что видит необходимость в высокостимулирующей политике ЕЦБ. По оценке главы регулятора, инфляция в еврозоне сдержанная, но может ускориться в среднесрочной перспективе.

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Нефть в четверг после локальной коррекции возобновила подъем, подогретый накануне статистикой Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти в стране; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,1 выше уровня суточной давности.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $61,43 за баррель (+0,4% и +2,5% накануне), декабрьская цена WTI - $56,15 за баррель (+0,3% и +2,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились впервые за шесть недель - на 1,699 млн баррелей при прогнозах их роста на 3-4,7 млн баррелей.

Статистика в США показала падение заказов на товары длительного пользования в сентябре на 1,1% (ожидалось снижение на 0,8%) после роста на 0,3% месяцем ранее. Индекс деловой активности в промышленности в октябре вырос с 51,1 до 51,5 пункта, выше прогноза, а продажи нового жилья в сентябре снизились на 0,7%, как и ожидалось, после скачка на 6,2% месяцем ранее. Умеренно негативные данные, подтверждающие актуальность дальнейшего смягчения политики ФРС. Поддержку нефти помимо статистики Минэнерго США оказывали разговоры о возможном увеличении масштабов сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на декабрьском заседании.

Индексы МосБиржи и РТС на дневных графиках вошли в зону перекупленности, что увеличивает опасность нисходящей коррекции. В остальном препятствий на пути к дальнейшему повышению по-прежнему нет. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2850-2880 пунктов.

С фундаментальной точки зрения ситуация на российском рынке выглядит оптимистично - покупки наблюдаются по все большему числу наиболее ликвидных акций, которые получают поддержку в том числе от корпоративных историй. Последнее, в свою очередь, должно обеспечивать бумагам более надежную поддержку в дальнейшем, но не исключает рисков краткосрочной коррекции. Зарубежные инвесторы тем временем заняли выжидательную позицию, наблюдая за развитием ситуации с Brexit и торговым вопросом. Кроме того, на биржах ждут данных о состоянии мировой экономики и решения ФРС по процентным ставкам на следующей неделе, отмечает Кожухова.

По словам начальника управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, восходящий двухнедельный тренд на рынке акций РФ сохраняется.

Европейские индексы также продолжают рост. ЦБ Турции снизил базовую ставку сразу на 2,5 процентного пункта (до 14,0%), Национальный банк Украины снизил базовую ставку с 16,5% до 15,5%. Драги провел свое последнее заседание ЕЦБ, на следующем заседании уже будет председательствовать Кристин Лагард.

Сезон отчетности в США за третий квартал 2019 года выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели поступит максимальное число отчетов. Многие отмечают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в третьем квартале. Главным "маяком" для рынка Штатов теперь являются первая публикация ВВП США и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки, отмечает Бушуев.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, поддержку мировым рынкам оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики основных центробанков. Кроме того, высокая вероятность переноса даты Brexit на начало 2020г, а также заключения всеобъемлющей торговой сделки между США и Китаем ограничивает потенциал снижения глобальных площадок.

Российский рынок акций продолжает демонстрировать относительную силу, отражая интерес к бумагам со стороны иностранных инвесторов, ищущих более высокие доходности на фоне низких и отрицательных ставок во многих странах, считает эксперт.

По оценке главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ЦБ РФ в пятницу снизит ставку на 50 базисных пунктов, но риторика регулятора должна остаться достаточно осторожной. Проблема в том, что по итогам этого года рост цен может замедлиться до 3-3,5% г/г - это означает, что ЦБ сильно ошибся в своих предыдущих прогнозах и выстраивал свою политику исходя из очень консервативных ожиданий. Однако в значительной степени ответственность за такой разрыв реальности и ожиданий лежит на бюджетной политике - расходы бюджета финансируются с большим опозданием и пока исполнение бюджета сильно отстает от плана. Этот риск, нереализованный в 2019 году, может быть перенесен на 2020 год. Это означает, что ЦБ вынужден привести ставку к соответствие текущему уровню инфляции, но на горизонте 2020 года инфляционные риски сохраняются и не позволяют значительно ее снижать, считает эксперт.

Аналитики Sberbank CIB также полагают, что на настрой инвесторов влияют хорошая корпоративная отчетность в США, неоднозначные мировые макроэкономические показатели, отсутствие определенности в ситуации вокруг Brexit, а также ожидания, связанные с подписанием "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем в ноябре.

Вице-президент США Майкл Пенс должен выступить с долгожданным заявлением по Китаю. Политические и финансовые комментаторы полагают, что он может смягчить риторику, и это станет сигналом о том, какую позицию занимает президентская администрация в отношении торгового конфликта с КНР, отмечают в Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+13,7%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+6,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,8%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+3,9%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-18,7%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-12,4%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-10,7%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (-5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-4,6%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 75,486 млрд рублей (из них 11,459 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 10,518 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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