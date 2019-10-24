Цены евробондов РФ в четверг приостановили рост и легли в боковой дрейф

Москва. 24 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики после двух дней плавного роста. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 октября и составила 113% от номинала, что соответствует доходности 2,82% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 23 октября на 5 базисных пунктов, составив 100,88% от номинала. Их доходность снизилась на 2,5 базисных пункта, до 1,565% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 4 базисных пункта, составив 125,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде всего на 1 базисный пункт - до 127,22% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,08% годовых), а евробонды с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 123,31% от номинала (доходность - 4,035% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 3 базисных пункта, подорожав до 109,7% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене - 109,31% от номинала (доходность - 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 11 базисных пунктов, опустившись в цене до 118,84% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 4,105% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 18 пунктов, до 106,91% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 3,225% годовых).

"Благодаря общемировому позитивному фону российские еврооблигации демонстрировали в последнее время плавный ценовой рост. При этом активность покупателей стимулировали как растущие в цене US Treasuries, так и повышенный интерес глобальных инвесторов к рисковым активам на фоне ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем, а также в целом позитивных финансовых отчетов американских компаний за третий квартал. Кроме того, поддержку мировым долговым рынкам оказывают ожидания очередного снижения процентной ставки ФРС США на заседании в конце октября, но данный фактор по большей части уже заложен в цены", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке вице-президент управления долговых ценных бумаг и деривативов Альфа-банка Егор Романченко.