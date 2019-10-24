Рубль не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период - БКС

Рубль в последние дни не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период. Давление на российскую валюту оказывает достаточно высокая вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Рубль на старте сессии четверга продемонстрировал восходящий импульс, но быстро сдал позиции, торгуясь в небольшом "плюсе" к бивалютной корзине. Некоторое давление на мировые рынки оказали вышедшие после нашего открытия данные по экономике ЕС и его ключевых представителей, в большинстве своем оказавшиеся хуже ожиданий. Однако после непродолжительного отката глобальные рисковые активы возобновили рост.

Поддержку мировым рынкам оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики основных центробанков. Кроме того, высокая вероятность переноса даты Brexit на начало 2020 г., а также заключения всеобъемлющей торговой сделки между США и Китаем ограничивает потенциал снижения глобальных площадок.

Тем не менее, рубль в последние дни не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период. Давление на российскую валюту оказывает достаточно высокая вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу.

Российский долговой рынок пытается прервать серию из пяти растущих сессий и скорректировать мощное восходящее движение, стартовавшее в начале месяца. Индекс гособлигаций RGBI в четверг демонстрирует умеренное снижение, находясь недалеко от установленного вчера исторического максимума, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.