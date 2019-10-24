Настроения на рынке акций остаются благоприятными, но нарастает краткосрочная перекупленность - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга оставались в "плюсе", стремясь к новым максимумам. Рублевый индикатор подошел вплотную к историческому максимуму 2847 пунктов, а долларовый преодолел 1400 пунктов впервые с июля. Настроения на рынке остаются благоприятными, но в то же время нарастает краткосрочная перекупленность, которая будет снята при появлении негативных сигналов, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.