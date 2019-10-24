Отсутствие негативных ожиданий позволяет ЦБ ускорить смягчение денежно-кредитной политики - Райффайзенбанк

Достаточно резкое смягчение риторики регулятора последних недель приковывает еще большее внимание к исходу завтрашнего заседания ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Ранее Э. Набиуллина выразила готовность «действовать более решительно», что, на взгляд аналитика инвестбанка Станислава Мурашова, можно интерпретировать и как увеличение шага снижения ключевой ставки с текущих 25 б.п. до 50 б.п. на одном или нескольких заседаниях, и как ускорение темпов смягчения (отсутствие пауз в снижении ставки).

"С момента прошлого заседания стало очевидно, что текущая версия прогноза ЦБ по инфляции (4-4,5% г./г. на конец года) выглядит излишне консервативной, и стоит ожидать, что инфляция к концу года окажется вблизи 3,5% г./г. Обычно в случае, когда траектория инфляции идет ниже прогноза регулятора, ЦБ указывает это как один из факторов, позволяющих ускорить смягчение". - отмечает эксперт.

Кроме того, по мнению Станислава Мурашова, у ЦБ появилась уверенность в том, что траты ФНБ не окажут существенного влияния на макроэкономику, а потому не потребуют от регулятора дополнительной жесткости в проведении ДКП. Так, 9 октября А. Силуанов заявил, что в 2020 г. из ФНБ будет инвестировано лишь 400 млрд руб. (из возможных 1,5 трлн руб.), а уже 18 октября Э. Набиуллина в интервью CNBC допустила более решительное снижение ключевой ставки.

Эксперт Райффайзенбанка подчеркнем, что других заметных изменений в наборе аргументов не произошло. При этом аналитик полагает, что готовность ЦБ в целом продолжать активное смягчение политики продиктована в большой степени двумя факторами:

1) Ставка ФРС США продолжит снижаться, причем высока вероятность ее еще более активного снижения по сравнению с консенсус-прогнозом ( а он предполагает, что смягчение остановится на уровне 1,5% по верхней границе).

2) Судя по всему, уверенность ЦБ в том, что негативных сюрпризов (эскалация торговой войны, санкции против ОФЗ, геополитика и т.п.) в ближайшие кварталы не произойдет, усилилась еще больше. По этой логике, смягчение можно и ускорить.

"Готовность регулятора ускорить смягчение политики очевидна для нас, однако мы не уверены в том, что снижение ставки на 50 б.п. в эту пятницу столь необходимо, и регулятор может ограничиться снижением ставки на 25 б.п. (до 6,75%) и смягчить риторику", - заключает эксперт Райффайзенбанка.