Xtellus Capital поднял оценку ADR МТС на 10,5%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) c $9,50 до $10,5 за штуку, сообщается в обзоре компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики отмечают крепкие фундаментальные характеристики МТС, которые, по их мнению, дают хорошую возможность компании повысить дивиденды. Кроме того, как говорится в обзоре, потенциальная продажа украинского бизнеса может обеспечить выплаты специального дивиденда.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $10,21 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,46 за штуку.