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Главная / Мнения аналитиков / Слабость мировой экономики остается в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer
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24 октября 2019 года 13:26
Слабость мировой экономики остается в центре внимания нефтяного рынка - Julius Baer
Признаки устойчивого спроса на нефть в США привели к росту цен в среду выше 60 долларов за баррель, сообщается в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. Опубликованный накануне официальный еженедельный отчет по американскому рынку показал неожиданное снижение запасов "черного золота", отчасти из-за сильного экспорта. В итоге в секторе усилились "бычьи" настроения. Тем временем, общая картина для нефтяного рынка остается без изменений. По мнению эксперта, основное внимание игроков приковано к динамике экономики и ее негативному влиянию на спрос. Тогда как страны ОПЕК+ ограничивают предложение сырья, Канада, Бразилия и страны Североморского нефтегазового бассейна наращивают добычу. "Сланцевым производителям из США остается все меньше свободного пространства на рынке на фоне достаточно высоких запасов "черного золота" в мире, - отмечает Норберт Рюкер. - Для замедления роста добычи в сланцевых бассейнах цены на нефть должны оставаться на нынешнем уровне. В плане геополитики в мире сохраняется напряженность, и некоторые аналитики говорят о неоправданной беззаботности участников рынка. Однако игроки, судя по всему, просто взвешивают риски любой эскалации или перебоев в предложении на Ближнем Востоке в сравнении с имеющейся на сегодняшний день "страховкой" на случай проблем с поставками". Соглашение ОПЕК+ об ограничении поставок, по мнению эксперта Julius Baer, будет отменено, и замедление роста сланцевой добычи прекратится в свете нехватки предложения и роста цен на сырье. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть на фоне слабости мировой экономики, которая остается главным фактором для рынка", - заключает Норберт Рюкер.
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24 октября 2019 года 18:51
Москва. 24 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики после двух дней плавного роста. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 октября 2019 года 18:47
Газпромбанк считает GDR X5 лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на высококачественные и долгосрочные истории роста
Газпромбанк считает GDR X5 лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на высококачественные и долгосрочные истории роста, говорится в обзоре инвестбанка. X5 Retail Group (X5) провела ежегодный День инвестора, который оставил очень позитивное впечатление. "Высокопрофессиональный и... читать дальше
.24 октября 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 23 октября 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.24 октября 2019 года 17:22
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, в начале октября текущего года прекратил анализ ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, это стандартная практика при подготовке аналитических отчетов. "В ситуации, когда требуется... читать дальше
.24 октября 2019 года 17:17
Рынок переоценивает влияние национальных проектов на конъюнктуру рынка стали и акции сталелитейных компаний РФ, считают аналитики "БКС Глобал Маркетс" Кирилл Чуйко, Олег Петропавловский и Артем Багдасарян. Более того, в обзоре инвестбанка отмечается, что инвестиции в сектор стали РФ в настоящее... читать дальше
.24 октября 2019 года 17:16
По итогам октября ждем дальнейшего роста доли нерезидентов на рынке ОФЗ, которая может вновь превысить 30%, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Нерезиденты в сентябре увеличили вложения на 37 млрд руб. - до 2,62 трлн. руб. после их снижения в августе на 4 млрд. руб.; их доля на рынке выросла... читать дальше
.24 октября 2019 года 16:59
Листинг GDR TCS на МосБирже станет сильным катализатором роста котировок этих бумаг в краткосрочной перспективе - Газпромбанк
Листинг GDR TCS Group на локальном рынке станет сильным катализатором роста котировок в краткосрочной перспективе из-за ожидаемо высокого спроса на бумаги компании, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Московская биржа" утвердила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (TCS) с... читать дальше
.24 октября 2019 года 16:05
Спекулятивный интерес к акциям "Сургутнефтегаза" сохраняется, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в четверг продолжают спекулятивный рост предыдущего дня и обновили максимум с мая 2006 года, поднявшись до 43,475 руб., после чего отступили вниз.... читать дальше
.24 октября 2019 года 15:31
убль в последние дни не спешит развивать восходящее движение, даже несмотря на налоговый период. Давление на российскую валюту оказывает достаточно высокая вероятность снижения Банком России ключевой ставки на 0,5 процентного пункта в ближайшую пятницу, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.24 октября 2019 года 15:13
Настроения на рынке акций остаются благоприятными, но нарастает краткосрочная перекупленность - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга оставались в "плюсе", стремясь к новым максимумам. Рублевый индикатор подошел вплотную к историческому максимуму 2847 пунктов, а долларовый преодолел 1400 пунктов впервые с июля. Настроения на рынке остаются благоприятными, но в то же время... читать дальше
.24 октября 2019 года 14:52
Отсутствие негативных ожиданий позволяет ЦБ ускорить смягчение денежно-кредитной политики - Райффайзенбанк
Достаточно резкое смягчение риторики регулятора последних недель приковывает еще большее внимание к исходу завтрашнего заседания ЦБ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Ранее Э. Набиуллина выразила готовность «действовать более решительно», что, на взгляд аналитика инвестбанка Станислава... читать дальше
.24 октября 2019 года 14:21
Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) c $9,50 до $10,5 за штуку, сообщается в обзоре компании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.24 октября 2019 года 13:59
В Северном полушарии приближается зимний отопительный сезон, и цены на природный газ демонстрируют сезонный рост, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберта Рюкера. При этом, объемы запасов в Европе держатся на... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:55
Рубль сравнительно стабилен в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Банк "Санкт-Петербург"
В четверг валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США, сообщается в обзоре Банка "Санкт-Петербург". Рубль при этом сравнительно стабилен в ожидании смягчения ДКП ЦБ РФ, поддерживаемый налоговым периодом (в пятницу уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы). "Вероятно, рынки будут... читать дальше
.24 октября 2019 года 12:27
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) с $18 до $17,6 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным... читать дальше
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