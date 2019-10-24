Рубль сравнительно стабилен в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Банк "Санкт-Петербург"

В четверг валюты развивающихся стран торгуются разнонаправленно к доллару США, сообщается в обзоре Банка "Санкт-Петербург". Рубль при этом сравнительно стабилен в ожидании смягчения ДКП ЦБ РФ, поддерживаемый налоговым периодом (в пятницу уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы).

"Вероятно, рынки будут относительно стабильны вплоть до заседания ФРС на следующей неделе, при этом рубль может умеренно ослабиться к доллару США, но вряд ли уйдет существенно выше $64 руб./$ в ближайшие дни, но наш среднесрочный негативный взгляд на курс рубля сохраняется", - прогнозируют аналитики банка.