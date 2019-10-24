Текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым - "Нордеа Банк"

В условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, сообщается в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки накануне получили существенную поддержку на фоне публикации отраслевых данных по изменению запасов сырья в США.

В среду Минэнерго США неожиданно сообщило о снижении запасов нефти в Штатах на прошлой неделе почти на 2 mb, в то время как днем ранее предварительные данные от API свидетельствовали о росте запасов более чем на 4 mb. Таким образом, запасы в США снизились впервые за последние 6 недель, в результате чего цены на нефть прибавили почти 4% и в утренние часы торговались вблизи отметки $61/bbl (Brent).

Поддержку нефтяным котировкам в последние дни также оказывали сообщения о том, что страны ОПЕК+ рассмотрят возможность более сильного сокращения нефтедобычи в ходе встречи в Вене, которая состоится в начале декабря.

В результате нефтяные котировки заметно выросли и пока остаются на комфортных уровнях.

Тем не менее, в условиях того, что повышенные риски замедления мировой экономики по-прежнему остаются в центре внимания игроков, текущий оптимизм на нефтяном рынке вряд ли окажется устойчивым, считают аналитики "Нордеа Банка".