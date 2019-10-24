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24 октября 2019 года 11:40

Рынок акций РФ утром продолжает подъем вслед за миром, индекс МосБиржи делает заявку на максимум

Москва. 24 октября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей нефтью на ожиданиях торговой сделки США-КНР, вероятной отсрочки Brexit и смягчения монетарной политики мировыми центробанками; индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов и делает заявку на достижение максимума (2848,4 пункта от 5 июля).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2832,27 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1396,64 пункта (+0,3%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар стоит 63,88 рубля (-0,07 рубля).

Продолжается ралли обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4%), которые в начале торгов взлетали почти на 4% после роста накануне на 9,4% (бумаги в среду обновили максимум с августа 2006 года) в отсутствие новостей. "Префы" компании растут в четверг на 0,5%.

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Газпрома" (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Подросли в пределах 0,1% акции Polymetal (MOEX: POLY) на фоне публикации производственного отчета: в III квартале компания увеличила производство на 7%, за 9 месяцев - на 16% (до 1,232 млн унций золотого эквивалента).

Просели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

В США индексы накануне подросли на 0,2-0,3% после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ. По словам одного источника в структурах ЕС, стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы, пишет MarketWatch. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

В Азии в четверг также преобладала умеренная позитивная динамика фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял всего 0,02%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,6-0,8%), но проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Внимание инвесторов обращено на предстоящие заседания Европейского центрального банка (24 октября) и Федеральной резервной системы (30 октября). Также рынки по-прежнему интересуются событиями, связанными с торговыми переговорами между США и КНР и ходом Brexit. Однако в отсутствие важных новостей на две эти темы трейдеры следят за корпоративной отчетностью, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг слабо корректируется вниз после взлета накануне на статистике Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти в стране (цены достигли максимумов за месяц); цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,9 за баррель (-0,4% и +2,5% накануне), декабрьская цена WTI - $55,62 за баррель (-0,6% и +2,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились впервые за 6 недель - на 1,699 млн баррелей, при прогнозах роста запасов на 3-4,7 млн баррелей.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ утром продолжил рост, демонстрируя подъем восьмой день подряд и приближаясь к рекордным уровням. Накануне произошел необъяснимый резкий рост котировок акций "Сургутнефтегаза", в четверг эти бумаги продолжают дорожать.

Нефть Brent поднялась выше $60 за баррель, что дополнительно поддерживает российский рынок акций, в Европе фондовые индексы также растут. В четверг ожидается статистика по деловой активности в Европе и США, также в Штатах выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, отчитаются Amazon, Twitter и Visa. Глобальная повестка за последние недели стала более позитивной после все еще устного торгового соглашения США и Китая, явных намерений Великобритании и ЕС не допустить жесткого Brexit, отмечает эксперт.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что никаких новостей по "Сургутнефтегазу" не было, чем вызван такой взлет котировок обыкновенных бумаг (а не "префов"), остается пока загадкой.

Между тем, спрос в остальных "голубых фишках" остается выборочным, а значит, рост рублевого индикатора МосБиржи носит точечный характер и сходу достичь максимума ему будет сложно. Нефть Brent отыграла статистику Минэнерго США, в результате чего котировки не только превысили $60, но и тестировали $61 за баррель. Можно ожидать, что на некоторое время нефть попробует закрепиться в коридоре $60-62 за баррель, но попытки проверить на прочность нижнюю границу диапазона еще будут. Для ухода к следующей цели $64 за баррель нужны дополнительные поводы.

В условиях подорожавшей нефти и начинающего слабеть рубля наиболее интересными бумагами на отечественном рынке акций может стать "нефтянка", прежде всего акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", потенциал роста дивидендных выплат в которых еще не полностью отыгран. Более того, если "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) сумеет пройти отметку 6000 руб., то рост может кратковременно усилиться на выносе "шортистов", считает Антонов.

По словам начальника управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, кроме китайской темы, рынки также уже настроены на снижение ставки ФРС на октябрьском заседании. Впрочем, судя по фьючерсам на Чикагской бирже, это может быть локально последнее снижение, после чего ставка весь 2020 год может простоять в боковом диапазоне.

Форвардная кривая нефти Brent все еще показывает высокую бэквордацию на ближнем конце кривой, и сохраняются опасения заметного профицита "черного золота" в I полугодии 2020 года, что является фактором давления на цены, считает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что настроения на глобальных рынках к концу недели остаются слабо-позитивными. Центральная тема последних дней - Brexit по-прежнему не решена, но стремление Великобритании отложить выход из ЕС, скорее всего, будет поддержано участниками блока, так как выход без соглашения будет слишком болезненным для европейской экономики. Таким образом, вероятность жесткого сценария несколько снизилась, что добавляет оптимизма.

Испортить настроение участников рынка в четверг способен выход предварительных индексов деловой активности (PMI) в секторе промышленности и услуг в ЕС и США. После обновленных в сторону понижения прогнозов МВФ по росту мировой и европейской экономике публикация слабой статистики еще больше убедит инвесторов в приближающейся рецессии и негативно скажется на динамике фондовых индексов.

Другим важным событием дня станет последнее под предводительством Марио Драги заседание ЕЦБ, от которого, впрочем, не ждут серьезных изменений текущего монетарного курса или риторики. Европейский регулятор в сентябре уже принял внушительный пакет стимулов, поэтому пространства для новых действий не так много. Участники рынков сейчас скорее настраиваются на заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе.

На российском рынке акций сохраняется умеренно оптимистичный взгляд на перспективы индекса МосБиржи на фоне общих ожиданий снижения процентных ставок и слабо-позитивного внешнего фона, и в среднесрочной перспективе есть возможности для выхода на новые максимумы. Однако в четверг рассчитывать на сильную динамику не стоит, индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-16,5%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-7,2%), ГДР "Ленты" (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,518 млрд рублей (из них 2,387 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,113 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ").


Опубликовано: /Финмаркет/
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