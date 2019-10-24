"ВТБ Капитал" повысил оценку акций Энел Россия на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 8% - до 1,25 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение прогнозной цены акций "Энел Россия" связано со снижением ESG-риска после продажи Рефтинской ГРЭС. "С момента, когда мы начали включать ESG-риски в оценку справедливой стоимости компании, при расчете WACC у "Энел Россия" мы делали надбавку в размере 2,5%, связанную в основном с наличием у компании угольной генерации. Благодаря продаже Рефтинской ГРЭС мы снижаем размер надбавки за ESG-риск до 1%, в результате чего оценка WACC на 2020 год составляет 13,5%", - говорится в материалах "ВТБ Капитала".

Эксперты инвестбанка считают "Энел Россия" наиболее привлекательной компанией в секторе ввиду ESG-параметров (является одной из трех самых экологически чистых генерирующих компаний в России), бизнеса в области ВИЭ в России, на долю которого, как следует из отчета, через пять лет будет приходиться 45% EBITDA компании и дивидендной доходности (прогноз от "ВТБ Капитала"- 12,7% в год).

Аналитики полагают, что снижение котировок акций "Энел Россия" в последнее время было обусловлено реакцией инвесторов на решение руководства не распределять средства от продажи Рефтинской ГРЭС в виде специальных дивидендов, а также намерением компании внести изменения в дивидендную политику. "Мы считаем, что предстоящее в декабре представление обновленной стратегии может дать импульс к восстановлению стоимости акций", - пишут они.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 1,15 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "Энел Россия" составляет порядка 0,9 рубля за штуку.