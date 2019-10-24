24 октября 2019 года 10:30
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов четверга благодаря спросу на активы EM
Москва. 24 октября. Доллар США и евро чуть снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран (EM).
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,85-63,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,87 руб./$1 (-8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,10 руб./EUR1 (-4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,4 копейки к уровню закрытия среды, до 67,12 рубля.
Доллар при этом оказался на 7,03 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 13,56 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов четверга связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ.
При этом цены на нефть плавно снижаются в четверг утром после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подешевели на 0,28% - до $61 за баррель. В среду их цена взлетела на 2,46%, составив на закрытие $61,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,54% - до $55,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 2,73%, закрывшись на отметке $55,97 за баррель. Оба сорта в среду достигли максимальных отметок за последний месяц.
Позитивом для нефтяного рынка стали данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей. Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.
Опубликовано: /Финмаркет/
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