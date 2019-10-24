"Ренессанс Капитал" повысил рекомендацию для GDR X5 до "держать" и оценку на 10%

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $30 до $33 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $36,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $31 за штуку.