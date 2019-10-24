Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний. Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ. Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 мск опустился на 0,32%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,56%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:14 мск выросло на 0,3%, несмотря на слабую статистику. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,31%, завершив "в плюсе" четвертые торги подряд.

Внимание инвесторов обращено на предстоящие заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы. Кроме того, рынки по-прежнему интересуются событиями, связанными с торговыми переговорами между США и КНР, а также ходом Brexit. Однако в отсутствие важных новостей на две эти темы трейдеры следят за корпоративной отчетностью.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,25% - до $61,02 за баррель. В среду их цена взлетела на 2,46%, составив на закрытие $61,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,55% - до $55,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на 2,73%, закрывшись на отметке $55,97 за баррель. Оба сорта в среду достигли максимальных отметок за последний месяц.

Позитивом для нефтяного рынка стали данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей. Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду слегка снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,576 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,305 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 октября вырос по отношению к предыдущему дню всего на 0,04% и составил 107,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 642,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,54%), "АФК Система-1Р-10" (+0,25%) и "Газпром БО-22" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "ФПК-001Р-03" (-0,44%), "Роснефть-001Р-04" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-09" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) полностью разместило облигации серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 7,43% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала выплачиваются в даты выплат с 7-го по 10-й купоны.

ПАО "Группа компаний "Самолет" полностью разместило облигации серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Купоны квартальные. Бонды размещались в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 15 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 16 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,75% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату выплаты последнего, 12-го, купона.

"Металлоинвест" завершила размещение 10-летних облигаций серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 17 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,28% годовых. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-12 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 23 октября. Техническое размещение запланировано на 31 октября.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 5 лет объемом 6 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. В ходе сбора заявок эмитент увеличил объем размещения с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплат 16-го и 20-го купонов. Сбор заявок на облигации прошел 23 октября. Дата техразмещения будет объявлена позже.

АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Размещение выпуска начнется 24 октября. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) установило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-04 с 3-летней офертой объемом 4 млрд рублей на уровне 7,15-7,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте 7,28-7,38% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок на облигации пройдет 24 октября с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 25 октября начать размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4 млрд 923,727 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бондов выступает Металлургический Инвестиционный банк. Дата погашения облигаций - 28 января 2050 года. Размещение выпуска пройдет в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 10,25% годовых. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года. Ставка текущего купона составляет 11% годовых. Ставка 6-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + 3,25%.

ООО "Регион Капитал" в рамках оферты выкупило облигации серий БО-06 и БО-07 по 3 млн штук каждая по цене 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила облигации в полном объеме. Компания приняла решение погасить 25 октября выкупленные в рамках оферты выпуски. Бонды были размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АО "Полипласт" выкупило в рамках оферты 300 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 900 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 33,3% выпуска. Размещение 6-летних бумаг объемом 900 млн рублей прошло в апреле 2017 года. Ставка текущего купона - 14,5% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Росбанк (MOEX: ROSB) (ранее эмитентом данных облигаций был банк "ДельтаКредит") в рамках оферты выкупил 1 тыс. 551 облигацию серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 0,03% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в октябре 2015 года по ставке 12,4% годовых. Ставка текущего купона 1% годовых.

ПАО "Трансфин-М" в рамках оферты выкупило 249 тыс. 998 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 24,99% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в октябре 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.