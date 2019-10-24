Диапазон 63,50-64 руб/долл. выглядит актуальным в краткосрочной перспективе - Промсвязьбанк

Существующий в данное время расклад сил пока может способствовать сохранению текущих позиций в рубле, однако в среднесрочной перспективе баланс рисков в паре доллар/рубль смещен в сторону повышательных, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. В краткосрочной перспективе диапазон 63,50-64 руб./долл. по-прежнему выглядит актуальным.

Внешние условия для рубля в первой половине недели не несли выраженного характера, отмечает эксперт банка. Тенденция к ослаблению индекса доллара (DXY), наблюдаемая на прошлой неделе, приостановилась – индекс консолидируется вблизи отметки в 97,50 пунктов. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) пытается забраться выше рубежа в 1630 пунктов.

Из внутренних факторов Михаил Поддубский отметил приближение пика налоговых выплат в РФ (2528 октября российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,56 трлн руб.) и заседания ЦБ РФ (в эту пятницу с высокой долей вероятности тенденция к снижению ставок продолжится, причем часть участников рынка уже ожидают снижения сразу на 50 пунктов).