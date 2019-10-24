Brent останется в привычном диапазоне 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк

Вопреки ожиданиям, статистика от Минэнерго показала снижение запасов сырой нефти на 1,7 млн барр. на фоне сокращения импорта нефти на 0,4 млн барр., что в том числе спровоцировало вчера резкий отскок в нефти, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. Впервые с конца сентября Brent тестировала 61 долл./барр.

"В данное время нефть корректируется, ожидаем, что останется в привычном диапазоне 58-61 долл./барр., т.к. объективных поводов к росту не видим: прогнозы ухудшения темпов мировой экономики и спроса на сырье никуда не ушли, подвижек по торговому конфликту также особых не ожидается, рынок нефти профицитный по предложению", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.