Мировые фондовые рынки растут, нефть дешевеет после резкого скачка накануне

Рынок акций США вырос в среду, несмотря на разочаровывающие отчеты Caterpillar и Boeing. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть дешевеет после резкого скачка днем ранее, Brent - ниже $60,9 за баррель.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.

"Все (постпреды ЕС - ИФ) согласились с необходимостью продления (даты выхода Великобритании из ЕС - ИФ) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника. Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - сказал он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co., дешевевшие на предварительных торгах в среду, развернулись вверх в начале сессии. Цена бумаг Caterpillar выросла на 1,2% к закрытию рынка, бумаги Boeing прибавили 1%.

Прибыль и выручка Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, не оправдали ожиданий рынка в третьем квартале 2019 года, и компания понизила прогноз на год в целом.

Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистую прибыль вдвое, поскольку он по-прежнему не может возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте текущего года после двух авиакатастроф. Однако, как сообщается в пресс-релизе Boeing, компания провела обновления программного обеспечения и обучающих программ для 737 MAX и продолжает работать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и регуляторами других стран, чтобы завершить процесс сертификации и вернуть самолеты в строй.

В то же время котировки акций полупроводниковых компаний снизились на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки на четвертый квартал американской Texas Instruments Inc. (TI), считающейся ориентиром для отрасли. Цена бумаг TI, крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем, упала на 7,5%.

Тем не менее, отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы, пишет MarketWatch. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.

Капитализация Blackstone Group Inc. повысилась на 4,9%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль по итогам третьего квартала, но сократила прибыль, распределяемую между акционерами.

Котировки акций Nike Inc. опустились на 3,4%. Как стало известно, главный исполнительный директор компании Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января 2020 года станет 59-летний Джон Донахью, бывший глава eBay Inc., являющийся членом совета директоров Nike. Паркер останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Бумаги страховщика Anthem Inc. прибавили в цене 1,2%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 23%, до $1,18 млрд, или $4,55 на акцию, ее выручка выросла на 15%, до $26,44 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,87 на акцию, говорится в пресс-релизе.

Цена бумаг Hilton Worldwide Holdings выросла на 5,5%. Гостиничный оператор пересмотрел финансовые целевые показатели на текущий год. Доходность в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR, основной критерий рентабельности в гостиничном бизнесе), как ожидается, вырастет примерно на 1% в годовом выражении без учета влияния колебаний валютных курсов. Ранее компания прогнозировала повышение показателя на 1-2%.

Рыночная стоимость Waste Management Inc. снизилась на 3%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов сократила чистую прибыль в третьем квартале до $495 млн с $499 млн за аналогичный период годом ранее.

Капитализация Chipotle Mexican Grill Inc. уменьшилась на 5,2%. Чистая прибыль сети закусочных в третьем квартале составила $98,6 млн, или $3,47 в расчете на акцию, по сравнению с $38,2 млн, или $1,36 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,82 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 45,85 пункта (0,17%) и составил 26833,95 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,53 пункта (0,28%) - до 3004.52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 15,50 пункта (0,19) и закрылся на отметке 8119,79 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг поднимаются, в то время как индексы материкового Китая демонстрируют негативную динамику.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,3%.

Внимание инвесторов обращено на предстоящие заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.

Кроме того, рынки по-прежнему интересуются событиями, связанными с торговыми переговорами между США и КНР, а также ходом Brexit. Однако в отсутствие важных новостей на две эти темы трейдеры следят за корпоративной отчетностью, отмечает MarketWatch.

Финансовые показатели некоторых компаний превзошли прогнозы, в то время как другие компании предупреждают о рисках, связанных с замедлением темпов роста мировой экономики.

"В связи с тем, что торговые переговоры между США и Китаем пока затихли, отчетности стимулируют волатильность и указывают направление рынков на этой неделе", - полагает Джеффри Халли из Oanda.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:59 мск выросли соответственно на 0,50% и на 0,35%.

Дорожают акции интернет-компании Rakuten (+0,5%), нефтяной Inpex (+1,7%). Также растет стоимость автопроизводителей Toyota Motor (+0,9%) и Honda Motor (+1,8%).

Между тем цена бумаг телекоммуникационной группы SoftBank падает на 2,8%. Днем ранее американский коворкинговый стартап WeWork подтвердил, что принял план финансовой помощи, предложенный SoftBank Group, в результате которого японская компания получит долю в стартапе в размере 80%.

Акции производителя бытовой электроники Sony опускаются на 0,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:05 мск опустился на 0,32%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,56%.

Котировки акций банков повышаются на торгах в Гонконге, в том числе China Construction Bank - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,6% и HSBC - на 0,7%.

В то же время бумаги Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), оператора Гонконгской фондовой биржи, подешевели на 0,6%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - также на 0,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:14 мск выросло на 0,3%, несмотря на слабую статистику.

Темпы подъема экономики Южной Кореи в третьем квартале замедлились более чем вдвое по сравнению с предыдущими тремя месяцами на фоне падения инвестиций и ослабления экспорта, что обусловлено сохранением торговой напряженности в мире.

Объем ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Во втором квартале рост составлял 1%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали более значительное повышение - на 0,6%.

Подъем ВВП в годовом выражении в третьем квартале составил 2%, как и в апреле-июне. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста до 2,1%.

Котировки акций производителя чипов SK Hynix подскочила на 2,8%. Компания снизила чистую прибыль в третьем квартале на 89%, однако результат превзошел ожидания аналитиков.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,8%, в то время как цена бумаг Kia Motors выросла на 1,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 поднялся на 0,31%, завершив "в плюсе" четвертые торги подряд.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 1% и на 0,7%.

Помимо этого, существенно выросла цена акций нефтепроизводителей, включая Woodside Petroleum - на 2,4% и Oil Search - на 1,1%. Это обусловлено сильным повышением стоимости нефти на мировом рынке днем ранее.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на азиатских торгах в четверг после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск подешевели на $0,31 (на 0,51%) - до $60,86 за баррель. В среду их цена взлетела на $1,47 (на 2,46%), составив на закрытие $61,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,44 (на 0,79%) - до $55,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена подскочила на $1,49 (на 2,73%), закрывшись на отметке $55,97 за баррель.

Оба сорта в среду достигли максимальных отметок за последний месяц.

Позитивом для рынка стали данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Цены на нефть остаются "очень чувствительными" к торговым переговорам между США и Китая и проблемам роста глобальной экономики, отмечают эксперты Commonwealth Bank. Встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС в ноябре, вероятно, станет критическим моментом для нефтяного рынка, поскольку станут понятны перспективы торговой сделки, говорится в сообщении банка.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 0,9% - до 442,1 юаня за баррель.