Рубль проигнорирует подорожавшую нефть и будет отыгрывать практическое окончание налогового периода - Алор Брокер

Рубль прекратил укрепление и даже начал подавать сигналы к ослаблению, отмечается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. В пятницу последний срок уплаты налоговых платежей в бюджет за октябрь. Но по характеру торгов у эксперт складывается впечатление, что крупные экспортеры завершили продажу основной части валютной выручки еще в первой половине вторника.

В четверг для рубля внешний фон нейтральный. "Но мы ожидаем, что российская валюта проигнорирует подорожавшую нефть и будет отыгрывать практическое окончание налогового периода. Ждем и усиления закрытия шортов по паре доллар-рубль в том числе и в результате фиксации прибыли накануне объявления решения по ставке ЦБ. Однако пара доллар-рубль вряд ли далеко заберется выше отметки 64", - прогнозирует Алексей Антонов.