Утренние прогнозы: нейтральный старт с последующей консолидацией

Внешний фон в четверг аналитики оценивают как слабо позитивный и ожидают нейтрального открытия торгов акциями. Эксперты полагают, что индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс МосБиржи большую часть вчерашних торгов не показывал выразительной динамики, но к концу дня благодаря росту котировок Лукойла и Сургутнефтегаза смог уйти за отметку в 2800 пунктов. Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи на фоне общих ожиданий снижения процентных ставок и слабо-позитивного внешнего фона и в среднесрочной перспективе видим возможности для выхода на новые максимумы. Однако сегодня рассчитывать на сильную динамику не стоит, по нашему мнению, индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию отчетности НЛМК и операционных результатов Полиметалл.".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): " Внешний фон с утра слабо позитивный: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато в среду сильно выросла нефть. Поэтому ждем открытия отечественного рынка с небольшим, в пределах 0,2%, плюсом. В условиях подорожавшей нефти и начинающего слабеть рубля, наиболее интересными бумагами на отечественном рынке акций может стать "нефтянка", прежде всего "Лукойл" и "Газпром", потенциал роста дивидендных выплат в которых еще не полностью отыгран. Более того, если "Лукойл" сумеет пройти отметку 6000 руб, то рост может кратковременно усилиться на выносе шортистов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2810-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон. Кроме того, локальный рынок акций способен стабилизироваться на достигнутом уровне при поддержке сильно подорожавших вчера нефтяных фьючерсов. Во второй половине дня состоится публикация ряда важных макроэкономических показателей в ЕС и в США. Они могут добавить российскому рынку волатильности".