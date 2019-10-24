После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи в четверг ожидается с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2810-2830 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п.

"После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации, - полагает эксперт. - Этому способствует неоднозначный внешний фон. Кроме того, локальный рынок акций способен стабилизироваться на достигнутом уровне при поддержке сильно подорожавших вчера нефтяных фьючерсов".

Во второй половине дня состоится публикация ряда важных макроэкономических показателей в ЕС и в США. По мнению Виталия Манжоса, они могут добавить российскому рынку волатильности, но, скорее всего, не укажут ему явного направления движения. В 14:45 мск будет объявлено решение по процентной ставке ЕЦБ. В 15:30 МСК будут опубликованы еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Одновременно с этим начнется пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике.