Подорожавшая нефть и слабеющий рубль поддержат рынок акций в четверг - Алор Брокер

Внешний фон с утра слабо позитивный: около нуля торгуются американские фьючерсы, но зато в среду сильно выросла нефть, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Эксперт ждет открытия отечественного рынка с небольшим, в пределах 0,2%, плюсом.

"В условиях подорожавшей нефти и начинающего слабеть рубля, наиболее интересными бумагами на отечественном рынке акций может стать "нефтянка", прежде всего "Лукойл" и "Газпром", потенциал роста дивидендных выплат в которых еще не полностью отыгран. Более того, если "Лукойл" сумеет пройти отметку 6000 руб, то рост может кратковременно усилиться на выносе шортистов", - отмечает эксперт "Алор Брокер".

Индекс Мосбиржи в среду прибавил 0,7% и закрылся примерно в 30 пунктах от исторических вершин. Фишкой дня стала "обычка" "Сургутнефтегаза", взлетевшая более чем на 9%, причем рост внутри дня был и большим, указывает аналитик "Алор Брокер". Никаких новостей по компании не было, и чем вызван такой взлет котировок, причем не "префов", а "обычки", остается пока загадкой. Около 2% прибавил "Лукойл", продолживший отыгрывать ожидаемый рост дивидендов и программу обратного выкупа.

Остальные "голубые фишки" выросли меньше, а то и вовсе закрылись в "красной" зоне. Это, по мнению Алексея Антонова, говорит о том, что рост рублевого индикатора российского рынка акций носит точечный характер, и если сегодня не появится новой бумаги, которая потащит весь рынок вверх, то обновление исторических максимумов может быть оставлено на потом.