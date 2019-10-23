Рынок акций РФ вырос по индексам за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза", обновившего максимум за 13 лет

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних торговых площадок после утренней нисходящей коррекции, однако индексы РТС и МосБиржи выросли за счет выстреливших без новостей бумаг "Сургутнефтегаза", которые обновили максимум более чем за 13 лет (с августа 2006 года) и обогнали в цене "префы". Вечерний рост нефти также поддержал остальные нефтяные акции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2821,58 пункта (+0,7%) - максимум с середины сентября, индекс РТС - 1392,47 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 63,84 рубля (+0,11 рубля).

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" взлетели к закрытию до 40,17 рубля (+9,4%), максимум сделок составил 42,805 рубля (+16,6%) - пик с августа 2006 года; объем торгов составил 8,87 млрд рублей, что сопоставимо с оборотами по "Газпрому" (MOEX: GAZP) и Сбербанку.

"Префы" "Сургутнефтегаза" выросли до 39,3 рубля (+2,7%) при объеме торгов 5,49 млрд рублей.

Капитализация "Сургутнефтегаза" превысила 1,738 трлн рублей и поднялась на 8-е место, потеснив "Татнефть" (стоимость 1,73 трлн рублей). Акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6% и +1,1% "префы") в среду выросли в преддверии совета директоров компании 24 октября, где будет рассматриваться вопрос о дивидендах.

Также подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%).

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%).

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,3% после выходного дня во вторник, когда праздновалось восхождение на престол императора Нарухито; китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), Европа после локальной коррекции продолжила рост (DAX и FTSE подросли на 0,3-0,7%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Китайский рынок просел на новостях, что китайские власти планируют сменить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм. Накануне газета Financial Times написала со ссылкой на свои источники, что Пекин готовит план смены Лэм на фоне массовых протестов в Гонконге с требованием проведения демократических реформ. Одним из требований протестующих является смена правительства Лэм.

По данным газеты, в том случае, если председатель КНР Си Цзиньпин примет решение о смене Лэм, то "промежуточный" глава Гонконга может быть назначен уже к марту и останется на этом посту до конца действующего срока Лэм, завершающегося в 2022 году.

В США инвесторы следят за новостями, касающимися торговых переговоров Вашингтона и Пекина. По оценкам экспертов, вероятность того, что председатель КНР и президент США официально подпишут сделку первого этапа в ноябре, возрастает, и это нивелирует существенную часть рисков для мировой экономики.

Рынок также продолжил следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Председатель Евросовета Дональд Туск будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit.

Нефть вечером в среду развернулась вверх после выхода статистики Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, что стало неожиданностью для рынка (накануне Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти в США за неделю на 4,45 млн баррелей). По данным ведомства, запасы нефти на прошлой неделе сократились впервые за шесть недель - на 1,699 млн баррелей, тогда как ожидался рост на 3-4,7 млн баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн баррелей), дистиллятов - на 2,715 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,7-3 млн баррелей).

В итоге Brent подскочила выше $60 за баррель и к 18:50 МСК превысила почти на $0,6 уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $60,29 за баррель (+1% и +1,3% накануне), декабрьская цена WTI - $55,19 за баррель (+1,3% и +1,6% во вторник).

По словам начальника управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константина Бушуева, восходящий двухнедельный тренд на рынке акций РФ продолжает сохраняться после снятия локальной перекупленности вместе с другими рынками.

Из-за санкций США против перевозчиков иранской нефти цены на "черное золото" в Шанхае при пересчете в доллары несколько недель находились заметно выше цен нефти Brent, но в последние дни спред резко снизился. Сезон отчетности в США за III квартал выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели можно ждать максимальное число отчетов. Многие отмечают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в III квартале. Главным "маяком" для рынка Штатов служит теперь первая публикация ВВП США и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки на 0,25 процентного пункта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выросли в отсутствие фундаментальных новостей. Скорее всего, повышение было связано с возобновлением спекулятивного интереса, наблюдавшегося ранее в начале сентября на ожиданиях создания дочернего инвестиционного предприятия.

В Европе сохраняется неопределенность в отношении сроков Brexit, которые, вероятно, будут перенесены на конец января. Нефть вышла в "плюс" после данных Минэнерго США. Нефтедобыча в США осталась на отметке 12,6 млн баррелей в день.

Индекс МосБиржи продолжает движение в сторону исторического пика 2848 пунктов. Индекс РТС из-за ослабления рубля держался менее уверенно, чуть ниже 1400 пунктов. Оба индикатора в целом еще обладают потенциалом краткосрочного и среднесрочного повышения. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2800-2835 пунктов.

С фундаментальной точки зрения рост российского рынка в середине недели продолжался во многом за счет бумаг нефтегазового сектора, которые получили поддержку как от более высоких нефтяных цен, так и внутренних факторов. В четверг мировые площадки получат новые поводы для размышлений в отношении состояния мировой экономики (индексы деловой активности), а также будут оценивать итоги заседания ЕЦБ под руководством Марио Драги, на смену которому придет Кристин Лагард. Мягкая политика ЕЦБ столкнулась с критикой некоторых представителей самого центрального банка, но традиционно позитивна для инвестиционных настроений, отмечает Кожухова.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, индекс МосБиржи переписал месячную вершину благодаря ослаблению рубля и росту бумаг нефтяных компаний. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" продемонстрировали мощный восходящий импульс, обновив 13-летний максимум без каких-либо новостных драйверов, что подогрело рост индексов к месячным максимумам.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, оптимистичный настрой инвесторов сохраняется благодаря позитивным комментариям представителей США и Китая по ходу торгового диалога, однако для более активных покупок участникам рынков нужны дополнительные триггеры. Таковыми могут стать как более сильная макростатистика по Китаю или США, так и действия ФРС, направленные на смягчение монетарной политики. Вполне вероятно, что на данном этапе инвесторам будет достаточно смягчения риторики или новых комментариев американского регулятора на заседании 30 октября.

Еще одним элементом неопределенности на рынке выступает сохраняющаяся вероятность импичмента американского президента, процедура которого была инициирована представителями демократов и в частности спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси почти две недели назад. Прямой угрозы для Трампа в данный момент нет, но расследование по его делу продолжается, и каждый новый аргумент или компромат в его адрес могут спровоцировать более серьезный процесс обсуждения отставки.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, аппетиты к риску поддерживаются надеждами на продолжение сближения позиций США и КНР в торговых переговорах, ожиданиями монетарных стимулов, переносом сроков Brexit и по-прежнему в целом благоприятными финансовыми отчетами американских компаний за III квартал (в четверг свои финрезультаты представят такие гиганты, как Amazon, Visa и Intel).

В четверг состоится заседание ЕЦБ, от регулятора не ждут изменений ставок. Наиболее важной будет риторика ЕЦБ в отношении запуска нового количественного смягчения, анонсированного на 1 ноября. Через неделю скажет свое слово насчет базовой ставки ФРС США. Рынки практически не сомневаются в том, что американский регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов: согласно данным Fed Rate Watch, на данный момент в этом уверены 93% инвесторов, отмечает Бахтин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+12,7%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,1%).

Подешевели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-8,3%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,3%).

Просели акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,2%) на фоне выхода отчета по РСБУ - компания за 9 месяцев нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 1,89 млрд рублей. Отрицательный финансовый результат производитель связывает с "общей сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5". Выручка предприятия выросла за этот период на 9%, до 107,1 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась более чем на 12%, до 102,6 млрд рублей. Рост выручки компания связывает в том числе с "успехами на экспортном направлении".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,075 млрд рублей (из них 9,322 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 8,277 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).