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23 октября 2019 года 19:42

Рубль сократил потери к доллару и евро в среду вечером благодаря растущей нефти

Москва. 23 октября. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером; рубль немного сократил дневные потери к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 63,8725 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,0125 руб./EUR1, подорожав на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12 копеек - до 67,085 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в среду вечером связано прежде всего с фиксацией прибыли участниками рынка перед приближающимся пятничным заседанием Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают цены на нефть, которые ускорили рост после публикации данных о сокращении коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,04% - до $60,32 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени выросли на 1,34% - до $55,21 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом, как ожидается, запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

"Сегодня курс рубля умеренно снижается по отношению к доллару и евро в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос по ставке. Интрига заключается в том, на сколько регулятор снизит ключевую ставку - на 50 базисных пунктов или же только 25 пунктов. Сейчас большинство экспертов закладывает снижение ставки сразу на половину процентного пункта на фоне заявлений главы ЦБ РФ и данных о замедлении темпов инфляции, поэтому рубль немного продают. Но, с другой стороны, активных покупателей валюты на рынке тоже нет. В результате, доллар большую часть дня проторговался в диапазоне 63,75-64 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, сегодня доллар на внутреннем валютном рынке укреплялся. В середине дня пара "доллар/рубль" вплотную приближалась к отметке 64 руб./$1, однако достичь этот рубеж американской валюте так и не удалось. Укрепление доллара было во многом продиктовано соответствующей динамикой американской валюты на рынке Forex. В частности, в середине дня "американец" был совсем близок к тому, чтобы протестировать отметку $1,11 за евро, однако впоследствии доллар отступил, что также привело к его коррекции и на внутреннем рынке. Кроме того, на российском рынке дальнейшее продвижение американской валюты вверх ближе к вечеру сдерживалось растущими котировками нефти, которые после публикации данных о сокращении запасов в США преодолели отметку $60 за баррель марки Brent.

Рубль в паре с долларом в течение последних нескольких дней пытался преодолеть отметку 63,7 руб./$1 и оказаться крепче данного уровня, но в итоге так и не смог этого сделать, отмечает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Это, по мнению эксперта, говорит об ослаблении сил рублевых "быков" и очень вероятном развороте курса доллара вверх. "Это может произойти как сегодня, так и в ближайшие дни, когда на рынок перестанет действовать фактор налогового периода, а также начнется фиксация прибыли в ОФЗ после объявления решения ЦБ РФ по ставке. Однако сильной девальвации российской валюты ждать не стоит - до конца недели курс доллара вряд ли уйдет выше 65 руб./$1", - считает Антонов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 октября на 16,61 копейки, до 63,7997 руб./$1, и повысил курс евро на 4,48 копейки, до 70,9644 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду по отношению к предыдущему дню на 17,95 копейки и составил 63,8508 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 19,65 копейки, поднявшись до 63,8793 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 868,208 млн, из которых $770,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 97,625 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,06 копейки по отношению ко вторнику, до 70,9786 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 10,62 копейки и составил 71,0416 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR655,328 млн, из которых EUR259,238 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,09 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов в среду слегка снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по отношению к предыдущему дню. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизились за день на 8 базисных пунктов - до 6,93%, на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне 7,03%, 7,08% и 7,13% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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