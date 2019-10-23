Цены евробондов РФ подрастают в среду вслед за UST на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 23 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 6 базисных пунктов и составила 114,06% от номинала, что соответствует доходности 2,815% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 1 базисный пункт, составив 100,84% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,58% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 1,5 пункта и составил 123,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 11 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,25% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,08% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 16 пунктов, поднявшись до 123,31% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,035% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 18 базисных пунктов - до 109,66% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,115% годовых), с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 109,34% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 2,35% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила около 118,92% от номинала (доходность - 4,10% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 25 базисных пунктов, до 106,82% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,24% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации умеренно подрастают в цене, что ведет к снижению их доходностей в среднем на 1-3 базисных пункта. При этом отечественные евробонды движутся в фарватере глобальных долговых рынков, где также отмечается рост котировок, что ведет к падению процентных ставок еврооблигаций как развитых, так и развивающихся стран, в частности доходность десятилетних US Treasuries снижается 23 октября на 2 базисных пункта. Основными драйверами для ценового роста выступают ожидания притока ликвидности со стороны ЕЦБ в рамках запланированного с 1 ноября выкупа активов по программе количественного смягчения, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на заседании в конце октября. Оценка вероятности очередного снижения ставки Федрезерва сейчас составляет порядка 92%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.