Регулятор продолжит снижение, но может охладить ожидания по ставке - Промсвязьбанк

Банк России будет вынужден продолжить цикл снижения ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика Дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Дениса Попова. Регулятор это не отрицает и допускает снижение ставки 25 октября сразу на 0,5 п.п. до 6,5%.

На этом фоне, прогнозы аналитиков смещаются в сторону "сверхагрессивного" снижения ключевой ставки. Ожидания рынка по реализации процентной политики Банка России "перегрелись", указывает эксперт.

"На наш взгляд, регулятор может и должен охладить рыночные аппетиты, - полагает Денис Попов. - Денежно-кредитная политика достаточно сильно смягчается - растет профицит ликвидности, ускоренно снижается ключевая ставка, с 1 января 2020 года вводятся пониженные коэффициенты риска для кредитов юрлицам. Кроме того, бюджетная политика также наращивает стимулирующую функцию. В этих условиях "сверхагрессивное" снижение ключевой ставки несет риски для долгосрочной эффективности инструментов денежно-кредитной политики и может негативно сказаться на макроэкономической стабильности".

Аналитик Промсвязьбанка также считает, что снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. в октябре равновероятным со сценарием двух снижений ставки на 0,25 п.п. до конца года. Если регулятор на октябрьском заседании использует ускоренный шаг (-0,5 п.п.), то с целью снизить давление на денежно-кредитную политику и сформировать условия для паузы в цикле снижения ставки.

"На конец года прогноз ключевой ставки сохранен на уровне 6,5%. При условии дальнейшего распространения дефляционных процессов в экономике (что является признаком слабости спроса) мы видим пространство для снижения ставки до 6% к середине 2020 года", - прогнозирует Денис Попов.