Цены на золото остаются под давлением - ИК "Велес Капитал"

Цены на золото при этом растут на фоне ослабления общемировой склонности к риску, прибавляя порядка 0,5%, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, с технической точки зрения котировки в краткосрочной и среднесрочной перспективе смотрятся слабо и находятся под давлением линии нисходящего тренда, берущей начало в начале сентября. "Ближайшие важные сопротивления для цен - 1500, 1510 и 1525 долл. - отскок вниз будет говорить о перспективе возвращения к локальным минимумам, в район 1480 долл. и 1465 долл. Стоит отметить, впрочем, что сильной склонности к снижению по золоту также не наблюдается - котировки на данный момент, скорее, находятся в фазе консолидации", - заключает Елена Кожухова.