Рубль умеренно снижается к доллару и евро в среду днем на фоне падения нефтяных цен

Москва. 23 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен.

Курс доллара США составил 63,915 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,07 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17 копеек - до 67,135 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 октября на 16,61 копейки, до 63,7997 руб./$1, и повысил курс евро на 4,48 копейки, до 70,9644 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное снижение валютного курса рубля к доллару и евро в среду днем связано прежде всего с некоторым ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. В частности, цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду снижаются, в том числе из-за ожидаемого повышения запасов топлива в США на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,84% - до $59,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 1,06% - до $53,9 за баррель.

Опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы в среду в 17:30 мск. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд - на 4,7 млн баррелей. При этом, как ожидается, запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Рост нефтяных котировок, наблюдавшийся 22 октября, был обусловлен сообщениями СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания. Однако в среду официальные представители России дали сдержанные комментарии по этому поводу. Предложений о корректировке уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ ни от кого не поступало, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Живем в рамках соглашения, подписанного 2 июля в Вене, о продлении соглашения на девять месяцев - до 1 апреля. Это первое. Второе - продолжаем ситуацию мониторить на рынке. В случае каких-то необходимых корректировок это всегда возможно, но при этом, безусловно, для этого причины нужны. Прогноз нужен хороший. Поэтому будем мониторить, прогнозировать", - ответил он на вопрос, считает ли необходимым снижать сильнее добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко, вечером во вторник спрос на рисковые активы стал снижаться из-за неопределенности вокруг Brexit. В британском парламенте законодатели приняли предложенный законопроект о выходе страны из состава ЕС, однако отклонили второй документ, регламентирующий ускоренную процедуру реализации этого закона. Высокопоставленные представители ЕС и Великобритании не скрывают разногласий по вопросу продления сроков Brexit, и британский премьер-министр вновь призывает провести всеобщие выборы. В среду днем отношение к риску вновь настороженное, что негативно для рубля, который теряет в основных валютных парах порядка 0,2-0,3%.

Рубль в паре с долларом в течение последних нескольких дней пытался преодолеть отметку 63,7 руб./$1 и оказаться крепче данного уровня, но в итоге так и не смог этого сделать, отмечает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Это, по мнению эксперта, говорит об ослаблении сил рублевых "быков" и очень вероятном развороте курса доллара вверх. "Это может произойти как сегодня, так и в ближайшие дни, когда на рынок перестанет действовать фактор налогового периода, а также начнется фиксация прибыли в ОФЗ после объявления решения ЦБ РФ по ставке. Однако сильной девальвации российской валюты ждать не стоит - до конца недели курс доллара вряд ли уйдет выше 65 руб./$1", - прогнозирует Антонов.

Как считает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, еще одним элементом неопределенности на рынке выступает сохраняющаяся вероятность импичмента американского президента, процедура которого была инициирована представителями демократов и в частности спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси почти две недели назад. Прямой угрозы для Дональда Трампа в данный момент нет, но расследование по его делу продолжается, и каждый новый аргумент или компромат в его адрес могут спровоцировать более серьезный процесс обсуждения отставки. Для российского рынка, помимо всего прочего, важное значение имеет стоимость нефти, которая не очень активно реагирует ростом на позитив в торговых переговорах между США и Китаем, но корректируется вниз при выходе новых данных от API или Минэнерго США по росту запасов. Вот и сегодня котировки Brent снижаются почти на 1% вслед за отчетом API, показавшим рост запасов на 4,5 млн баррелей.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов в среду слегка снизились, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов не изменилась по отношению к предыдущему дню. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизились за день на 8 базисных пунктов - до 6,93%, на семидневный срок - на 3 базисных пункта, до 7% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне 7,03%, 7,08% и 7,13% годовых соответственно.