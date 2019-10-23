Оожидаем, что пара USD/RUB снова проверит на прочность отметку 63,6 - Sberbank CIB

Пара USD/RUB в среду отступит до 63,6 и, возможно, ниже на фоне хорошего спроса на рубли со стороны нерезидентов и экспортеров, а также благодаря росту цен на нефть, отмечается в комментарии аналитиков Sberbank CIB Юрия Попова и Николая Минко.

В среду утром рубль ослаб на 0,2% без очевидных причин. "Поскольку на рынке не наблюдается существенного повышения рискофобии, мы ожидаем, что пара USD/RUB снова проверит на прочность отметку 63,6, - отмечают эксперты инвестбанка. - Экспортеры увеличивают продажи валюты в преддверии налоговых и дивидендных выплат завтра и в пятницу, а нерезиденты, вероятно, будут покупать ОФЗ на аукционах в среду и четверг в преддверии решения ЦБ по ключевой ставке. Кроме того, наши аналитики по сырьевым рынкам прогнозируют рост цен на нефть выше $60/барр. на фоне благоприятной статистики Управления энергетической информации США (EIA) по запасам углеводородов в хранилищах".