"Уралсиб" не ждет существенного снижения доходности евробонда Полюса PGILLN'23, но считает его наиболее привлекательным у эмитента

Евробонд PGILLN’23 наиболее привлекателен на кривой Полюса, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Однако аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Евгений Сергеев не ждут существенного снижения его доходности.

"Евробонды Полюса в настоящий момент достаточно высоко оцениваются рынком и торгуются с доходностями, близкими к бумагам с рейтингами IG, - указывают эксперты.- В частности, короткие евробонды PGILLN’22 (YTM 3,1%) и RUSSIA’20 (YTM 2,4%) предлагают доходность на уровне евробондов Норильского никеля. Более длинные выпуски предлагают премию к бумагам Норникеля, Северстали и НЛМК всего 15–20 б.п. Таким образом, наиболее привлекательным на кривой Полюса сейчас выглядит PGILLN’23 (YTM 3,3%), который торгуется со спредом к суверенной кривой 105 б.п. и более высокой премией к бумагам других компаний, но мы не видим существенного потенциала для снижения доходности. PGILLN’24 (YTM 3,4%) сейчас представляется менее привлекательным, чем, например, выпуски ALRSRU’24 (YTM 3,4%) и GMKNRM’24 (YTM 3,3%)".