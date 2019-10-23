Размещение новых бондов ЛСР пройдет с небольшим понижением ориентира - "Уралсиб"

ПАО «ЛСР» в среду принимает заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Аналитики корпорации Денис Ворчик и Ольга Стерина полагают, что размещение пройдет с небольшим понижением ориентира.

Срок обращения нового выпуска составляет пять лет, но предусмотрена амортизационная структура: 20% номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 12-го купона, по 40% – в даты выплат 16-го и 20-го купонов. Дюрация составит порядка 3,55 года. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 8,4–8,5% годовых, что означает доходность к погашению 8,67–8,77% годовых и премию к кривой рублевых госбумаг около 250–260 б.п. Дата размещения выпуска на бирже будет определена позднее.

"У ЛСР сейчас в совокупности четыре выпуска в обращении общим объемом 22 млрд руб., - указывают эксперты "Уралсиба". - Причем выпуск ЛСР-001Р-04 был размещен в начале октября и с аналогичной амортизационной структурой. Ставка первого купона по нему была установлена в размере 8,5% годовых, сейчас на вторичном рынке он предлагает доходность 8,55% годовых, торгуясь чуть выше номинала, что транслируется в премию к кривой рублевых госбумаг около 240 б.п. Что касается новой бумаги, то мы ждем, что она будет размещена либо с аналогичным спредом, либо с небольшой премией. Таким образом, понижение ориентира если и возможно, то лишь небольшое".