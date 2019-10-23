На рынке рублевого долга преобладает позитивный настрой участников торгов - ИК "Велес Капитал"

В среду Минфин проведет аукцион по дополнительному размещению серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 30 млрд руб., отмечается в комментарии ИК "Велес Капитал". По мнению экспертов компании, размещение может произойти удачно, поскольку на рынке остается достаточный пул инвесторов, предполагающий позитивный сценарий для длинных бумаг.

Аналитики подчеркивают, что в обращении находится 97,5 млрд руб. из запланированной эмиссии 450 млрд руб. Среди длинных облигаций с погашением более чем через 10 лет серии 26228 и 26230 имеют существенный свободный остаток для размещения.

Последние две недели на долговом рынке преобладает позитивный настрой участников торгов, которые ожидают на предстоящем неопорном заседании снижения ключевой ставки ЦБ РФ с обновлением макроэкономических данных по инфляции. Кривая доходности федерального долга, по оценкам аналитиков ИК "Велес Капитал", учитывает ключевую ставку на уровне 5,75-6,00%, при этом текущие доходности облигаций с погашением до 2024 года предполагают ставку вблизи указанного нами диапазона.

"Мы полагаем, что в идеальной ситуации ОФЗ должны торговаться относительно бенчмарка ЦБ РФ в размере 20-40 бп на десятилетнем отрезке при нынешних инфляционных ожиданиях в России и мире, - указывают эксперты ИК "Велес Капитал". - Наш взгляд строится на мониторинге наклона кривых развитых и развивающихся стран с максимально положительными номинальными ставками.

Если в пятницу произойдет смягчение монетарной политики с 7 до 6,5% и сохранятся шансы на достижение ставки до 6% на горизонте полугода, долгосрочные выпуски могут еще сильнее опуститься в доходности, тогда как короткие будут реагировать при сценарии, когда появятся факторы для достижения ставки до 5,5%".